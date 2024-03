Le scuole promuovono la lettura: "Aiuta a superare gli stereotipi"

Prosegue fino a lunedì la seconda edizione di ’Modena legge’, una festa che coinvolge scuole e servizi educativi della città promuovendo la lettura tra gli studenti e anche nelle famiglie. L’intento, spiegano dal Comune, è "celebrare il 24 marzo la festa nazionale per la promozione della lettura, istituita con decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2009 allo scopo di sensibilizzare, in particolare le nuove generazioni, sulla importanza e la bellezza della lettura, che purtroppo in Italia continua a rivestire un ruolo cadetto".

Modena Legge "che coinvolge bambini e bambine, ragazzi e ragazze, genitori e l’intera comunità scolastica – sottolinea l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi – è una bella occasione per avvicinare e educare alla lettura, ma soprattutto per facilitare le relazioni, lo scambio, l’attenzione all’altro e il dialogo tra i ragazzi, le famiglie e il mondo della scuola, per scoprire e valorizzare la ricchezza della diversità. Per la scuola è un modo per aprirsi alla città e per la città un’ulteriore occasione per condividere con la scuola la responsabilità di prendersi cura delle nuove generazioni".

Il cuore della manifestazione sono i cerchi di lettura ad alta voce per gruppi di età omogenee realizzati da genitori volontari, ma non solo, dai nidi alle secondarie di primo grado. Le letture cominciate lunedì scorso, si svolgeranno fino al 25, con modalità e tempi stabiliti autonomamente nelle diverse realtà.

Quest’anno la platea dei plessi aderenti è sensibilmente aumentata, da 21 della edizione 2023, la prima, si è passati a circa 60 quest’anno: partecipano inoltre anche alcuni centri dove si svolgono attività di doposcuola per i bambini.

Sono state previste anche alcune proposte formative rivolte agli adulti sui temi dell’utilità della lettura per lo sviluppo psicosensoriale dei bambini, per il superamento degli stereotipi, per la fruizione della poesia in famiglia e sul ruolo della lettura anche in rapporto alla televisione, nella relazione genitori-figli.

Nei locali del Multicentro Educativo Memo di viale Barozzi allestita una mostra dedicata a Gianni Rodari.

r.m.