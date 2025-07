Le sere del cinema. Corti e film d’autore per la nostra estate

Corti e premiatissimi. Sono i (mini)film che verranno presentati stasera al Castello di Spezzano – con ingresso gratuito – per la prima, prestigiosa tappa italiana de ’Le Notti d’Oro 2025’, storica iniziativa promossa dall’Accademia del cinema italiano (che assegna i David di Donatello) e dall’Académie des César, sua omologa francese, e qui accolta in collaborazione con l’Ennesimo Film Festival. Il programma delle ’Notti d’Oro’ è una vetrina sui migliori cortometraggi da tutto il mondo, opere che hanno ricevuto riconoscimenti dalle maggiori accademie globali, dagli Oscar ai César, dai Goya ai Bafta ai David e ai Magritte.

"Sono una fotografia del cinema emergente, una finestra sul mondo e invitano il pubblico a intraprendere un viaggio attraverso la diversità delle culture", sottolineano i responsabili dell’Ennesimo Film Festival.

E sempre a proposito di cinema, prosegue fino a domenica 6 luglio la rassegna estiva del ’Nonantola Film Festival’, con proiezioni (a ingresso libero) tutte le sere alle 21.30 in piazza Liberazione. Stasera il regista Casey Kaufmann introdurrà il film ’Vittoria’, codiretto a quattro mani con Alessandro Cassigoli, che ha aperto la sezione ‘Orizzonti Extra’ alla Mostra di Venezia dello scorso anno.

Domani, in collaborazione con la scuola d’italiano gestita dal Centro Intercultura del Comune, verrà proiettato in versione originale con sottotitoli italiani il docufiction ’Quattro figlie’ della regista tunisina Kaouther Ben Hania che ha vinto l’Oeil d’or al festival di Cannes 2023 ed è stato candidato all’Oscar. Il regista Vito Palmieri, la protagonista Marianna Fontana e le costume designer del film Francesca e Roberta Vecchi saranno presenti sabato 5 alla proiezione de ’La seconda vita’. E domenica 6 si chiuderà con ’Finché notte non ci separi’, opera prima di Riccardo Antonaroli con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano.

s.m.