Le sfide del futuro. Si chiude oggi FestiValori: protagonista la mobilità

Oggi si conclude la seconda edizione di FestiValori, il primo festival italiano dedicato alla finanza etica organizzato da Valori.it e Fondazione Finanza Etica. Apre il programma della giornata l’incontro ’Economia circolare: tra sogno e realtà’ (Cortile del Leccio - Complesso San Paolo, dalle 9.30 alle 12.30), a cura del Tavolo dei soci di Banca Etica su economia circolare, sarà condotto da esperti del settore per favorire il confronto sul tema, scoprire come il nostro impatto ambientale può cambiare di segno e sviluppare maggiore consapevolezza verso una cultura diffusa di economia circolare. Con Elisa Bologni, Gruppo Moebeus, Isabella Venturi, Gruppo Fortepiano, Claudio Gino Gianni, Valutatore ESG per Banca Etica, Nadia Lambiase, Mercato Circolare, e Stefano Piroli, Project Manager Braungart Epea. Matteo Colleoni, invece, professore di Studi Urbani e Delegato alla sostenibilità e Mobility Manager dell’Università di Milano-Bicocca, condurrà ’Sposta-menti’ (Teatro San Carlo, ore 10), appuntamento dedicato alla necessaria e improcrastinabile transizione a sistemi della mobilità e dei trasporti più sostenibili. Samuele Lodi, Fiom Cgil, Andrea Boraschi, Transport&Environment, Francesco Zirpoli, CAMI, Università Ca’ Foscari, Adriano Montorsi, Filt CGIL, con la moderazione di Anna Donati, Kyoto Club, Alleanza Clima e lavoro, affronteranno l’aspetto dell’elettrificazione dei trasporti in un incontro (Teatro San Carlo, ore 10.30).