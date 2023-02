Le sfide di Maserati "Entro fine anno saremo ai vertici per redditività"

"Maserati, dal rilancio della marca del Tridente avvenuto nel 2020 – che ha coinciso con il debutto della super sportiva MC20 – ha continuato a procedere ad alta velocità e, rafforzandosi con l’arrivo del suv Grecale e della GranTurismo che è la prima auto del Tridente che ha una versione completamente elettrica, si prepara a posizionarsi entro un anno ai vertici dell’industria auto per la redditività". Lo ha detto Davide Grasso, ceo di Maserati. "Dopo aver rilanciato il marchio nel 2020 lo scorso è stato un anno di grossa accelerazione – ha detto Grasso –. Stiamo ulteriormente accelerando nel 2023. Abbiamo iniziato con la GranTurismo che sarà presentata e poi venduta quest’anno sia in versione termica che elettrica. I risultati ci sono e Maserati senz’altro accelererà ancora tanto. Ci aspettiamo nel giro di dodici mesi di essere ai vertici nel settore automobilistico per quanto riguarda la redditività". Il 2023 è anche l’anno in cui la Casa di via Ciro Menotti è tornata anche in pista con la monoposto di Formula E. "La scelta della pista è perfettamente allineata con Maserati – ha detto Grasso – un po’ perché nasce dalla pista quasi 110 anni fa, con i fratelli Maserati, ma soprattutto perché è in sintonia con la nostra strategia di elettrificazione". Dal 2025 tutti i modelli Maserati avranno dunque anche una versione elettrica e entro il 2030 tutta la gamma sarà elettrificata. "Maserati affronta questa sfida con quelli che sono sempre stati i valori della marca. Valori di eccellenza, di innovazione, di performance, di lusso e di design italiano".

"Per quanto riguarda la sfida dell’elettrificazione – ha ribadito il ceo di Maserati – siamo pronti. Siamo pronti anche se le stringenti norme europee sono state approvate soltanto l’altro giorno, questo perché abbiamo la tecnologia, abbiamo i piani e li stiamo eseguendo per consentire già nel 2025 di avere la scelta della nostra gamma tra l’elettrico e il termico. E successivamente per avere la gamma totalmente elettrificata". Stiamo parlando appunto delle due eccellenze che si chiamano Folgore e Nettuno. "Nettuno - ha sottolineato Grasso - è un motore V6 endotermico eccezionale. E Folgore un motore completamente elettrico".