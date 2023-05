"Le sinergie tra automotive e cibo sono state fondamentali per la crescita"

‘Storie di Uomini tra Gusto e Motori’. Si è parlato di questo ieri alla Camera di Commercio con ’Piacere Modena’.

A fare gli onori di casa, Enrico Corsini, residente di Piacere Modena e presidente del Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, il quale sottolinea le novità di questa edizione: ‘"Abbiamo cambiato formula e saremo in piazza Mazzini con una serie di eventi dedicati al pubblico. L’intento è quello di avvicinare le persone alle nostre tradizioni e trasferirne i valori soprattutto ai giovani, affinché ne possano percepire l’importanza che esse possono rivestire per il territorio e, di conseguenza, rappresentare un’opportunità per la loro vita professionale e personale. Grazie alle nostre eccellenze e alle utili sinergie che si sono create nel tempo tra mondo imprenditoriale ed istituzioni, si è assistito ad un importante sviluppo socio-economico del territorio ed ogni occasione di promozione è una vetrina imprescindibile’".

La partecipazione di Piacere Modena al Motor Valley Fest è frutto di una collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna e il talk show rappresenta un momento di confronto per raccontare come motori e cibo siano per Modena due eccellenze interconnesse.

r.m.