Le sinfonie di Beethoven per violino e pianoforte

Ascoltare le monumentali sinfonie di Beethoven in una versione per violino e pianoforte è un’esperienza certamente insolita, capace di offrire un approccio più intimo a questi capolavori. Già tre anni fa, nella stagione degli Amici della musica, il violinista Mauro Loguercio e la pianista Emanuela Piemonti (foto) proposero una loro esecuzione della ’Nona’ proprio nella preziosa e rara trascrizione del compositore tardoromantico Hans Sitt. Quel concerto ebbe un tale successo che i due musicisti lo hanno poi replicato in molte serate: e da quel primo seme è sbocciata l’idea di affrontare tutto il ciclo delle sinfonie beethoveniane, nella loro veste più essenziale e affascinante.

Mauro Loguercio ed Emanuela Piemonti torneranno dunque domani pomeriggio alle 17 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 1420, per inaugurare il nuovo ciclo dei ’Concerti d’oggi’ degli Amici della Musica, e porteranno la meraviglia di due nuove sinfonie di Beethoven, l’Ottava e la Sesta. La Sinfonia n. 8 in fa maggiore, composta nel 1812, è spesso considerata una delle più leggere e giocose tra le sue sinfonie e si distingue per il suo carattere vivace e per l’originalità della scrittura. La notissima Sinfonia n. 6 in fa maggiore, conosciuta come ’Pastorale’, è un’altra pietra miliare della produzione beethoveniana, completata nel 1808: nei suoi cinque movimenti che evocano paesaggi bucolici, l’opera si distingue per la sua profonda espressione emotiva.

s.m.