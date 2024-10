Le sorelle Orsi indossano il tricolore nella cronometro a squadre

Alessia e Martina Orsi hanno chiuso una stagione da incorniciare conquistando la maglia tricolore a cronometro a squadre assieme alle bolognesi Giulia Franceschini e Jolanda Sambi a Cavaso del Tomba (TV). In questo straordinario 2024, tra le allieve, con la maglia della Emilia e Romagna hanno vinto la maglia tricolore dell’inseguimento a squadre su pista a Noto (Siracusa) sempre con le stesse compagne Franceschini e Sambi. Inoltre Alessia ha vestito la maglia tricolore nella Madison e l’argento nell’individuale cogliendo lo stesso metallo al tricolore su strada e alla prestigiosa Coppa d’oro a Borgo Valsugana (Tn). Il quartetto emiliano ha preceduto il Breganze ed il Giorgione entrambi team veneti. Il ciclismo femminile modenese non poteva concludere meglio il centenario della partecipazione di Alfonsina Strada da Castelfranco al Giro d’Italia. Al Lombardia, dominato dal campione del mondo Pogacar, il pavullese Luca Covili ha chiuso 52° e domani sarà al via del Giro del Veneto. Oggi si conclude l’attività su strada degli juniores con la 68^ Coppa Valsenio a Castelbolognese con il promettente finalese Matteo Paltrinieri a difendere i colori gialloblù. In attesa del ciclocross nazionale di Fanano di domenica prossima, il team modenese dell’ALE Cycling diretto da Milena Cavani sarà impegnato nella terza prova del Trofeo delle Regioni che si svolgerà ad Osoppo(Udine) con obiettivo di conquistare la prima vittoria stagionale.

Elio Giusti