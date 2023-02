Le sorelle Vecchi ritrovano Vicari in ’Orlando’

Una favola moderna: questa la frase di lancio di ’Orlando’, il nuovo film del regista Daniele Vicari a cui hanno lavorato le costume designers modenesi Francesca e Roberta Vecchi (foto) da anni collaboratrici dell’autore. L’opera sarà presentata oggi alle 21 al cinema teatro comunale di Bomporto gestito da Ater Fondazione, nell’ambito del progetto ‘Vivi Mo’ i Tuoi Cinema’ realizzato con il sostegno della Fondazione di Modena. Francesca e Roberta incontreranno il pubblico dopo la proiezione.

Un altro film con Vicari: com’è stata l’esperienza sul set di ’Orlando’?

"Come sempre una crescita, ed una empatia del gruppo ormai consolidato che lavora dal primo film a fianco di Daniele. In Belgio, dove abbiamo girato più di un mese, tra Liegi e Bruxelles è stato come sempre molto stimolante e creativo. In Italia, nei luoghi natali di Vicari un’esperienza del cuore come solo questo regista sa donarti. Il tutto condito dalla grande maestria di un profondo intimo ed intellettuale Michele Placido".

Un film inusuale nel panorama del cinema italiano. Come avete lavorato per dare spessore e significato ai personaggi?

"Il lavoro sui personaggi e soprattutto su Orlando il protagonista interpretato da Michele Placido è partito da una foto bellissima di ’Ladri di Biciclette’ e da lì il filo è diventato matassa ed abbiamo intessuto tutte le altre figure. Il cappello in Orlando (Borsalino) è il simbolo della sicurezza delle radici di queste figure – come dice Vicari – che per fortuna esistono ancora e sono le nostre bussole, figure che restano fedeli a se stesse in momenti in cui ci sfugge pure il senso delle nostre esistenze. Il sapore doveva essere antico fermo nel tempo ancorato ad una terra atavica e ad una natura maestra ma nello stesso tempo attuale e doveva poter e saper dialogare con la contemporaneità, la modernità, la leggerezza data invece dalla figura della nipote che vive in una grande città cosmopolita come Bruxelles. A lei invece, al suo abbigliamento giovane abbiamo inserito elementi più vintage e retrò (cosa che facciamo sempre) per creare un continuo scambio e dialogo con la natura del nonno. L’uso dei colori, l’immancabile rosso che qui diventa anche arancio nella giacca anni ‘50 da college della bambina, fanno da contrasto ad una città grigia fumosa nebbiosa come Bruxelles in inverno, e si amalgamano alle sfumature della natura invece nel paese montano di Orlando".

Diversi i progetti a cui avete lavorato e che vedremo nel corso di quest’anno…

"È stato un 2022 molto intenso, colmo di film e progetti: oltre ad ’Orlando’ che è ancora nelle sale, abbiamo fatto i costumi per altri 2 film per il cinema che usciranno quest’anno: ’Palazzina Laf’ opera prima di Michele Riondino ed il bellissimo film intimo ’La seconda vita’ di Vito Palmieri con Marianna Fontana, Giovanni Anzaldo, Lorenzo Gioielli".

Gianluigi Lanza