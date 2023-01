Le storie da brivido di Elisa De Marco in Auditorium Loria

Appuntamento oggi alle 18.30 in Auditorium Loria a Carpi con Elisa De Marco che presenterà e firmerà le copie del libro ‘Brividi. Storie che non vi faranno dormire la notte’ (Mondadori Electa), la prima antologia del crimine della nuova indiscussa voce italiana del crime. Le storie raccontate da Elisa De Marco nel suo canale ‘Elisa True Crime’ sono ormai diventate un appuntamento imperdibile per centinaia di migliaia di persone. In questo suo primo libro, Elisa ha deciso di raccogliere vicende di cronaca nera da lei mai indagate prima d’ora: veri e propri casi limite, unici per l’efferatezza del crimine.