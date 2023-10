Le storie degli allievi dello Ial : "Prima il corso di automazione, poi il lavoro negli Stati Uniti"

"È il lavoro che sognavo fin da bambino". Luca Thomas Zannini, 26 anni, è programmatore nell’ufficio tecnico software della Stevanato Group, una multinazionale con sede a Padova e filiali in tutto il mondo, specializzata in sistemi e servizi per l’industria farmaceutica. Zannini è stato assunto un anno fa, subito dopo aver completato il corso per tecnico esperto di automazione e sistemi robotizzati per l’industria manifatturiera organizzato dalla sede di Modena dello Ial Emilia-Romagna. "Dopo essermi diplomato in informatica all’Itis Nicolò Copernico di Ferrara, mi sono iscritto alla facoltà di informatica dell’università della mia città – racconta Zannini – Quando i miei genitori si sono trasferiti negli Stati Uniti per lavoro, ho deciso di abbandonare gli studi universitari e frequentare un corso sulla programmazione automatica. Cercando on line ho trovato la proposta dello Ial di Modena e mi sono iscritto. Per quasi un anno – da ottobre 2021 a luglio 2022 – ho fatto tutti i giorni il pendolare tra Modena e Ferrara. Il corso è stato molto interessante e utile, sia per la teoria che per la pratica – assicura Zannini – Ho acquisito competenze e conoscenze in aula e laboratorio, oltre che durante lo stage in azienda. Alla fine del corso lo Ial ci ha portato in visita alla Stevanato Group. Ho così conosciuto l’azienda che, dopo un breve periodo di prova, a ottobre 2022 mi ha assunto a tempo indeterminato. Viaggio spesso per lavoro e tra poco mi trasferirò per un anno in Indiana (Usa) per occuparmi dell’impianto di automazione nello stabilimento che Stevanato sta aprendo. L’azienda, dal 2021 quotata alla Borsa di New York, è in crescita e sempre alla ricerca di persone che, come me, abbiano voglia di imparare cose nuove. Sono felicissimo, ho sempre desiderato lavorare nell’automazione e il corso dello Ial di Modena mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno", conclude Luca Thomas Zannini. Ha invece trovato lavoro vicino a casa nell’azienda che l’aveva accolto in stage Gabriele Roncaglia, 20 anni, residente a Nonantola. Quest’anno ha terminato il corso per tecnico esperto di automazione e sistemi robotizzati per l’industria manifatturiera, gestito dalla sede di Modena dello Ial Emilia-Romagna. A luglio è stato assunto con un contratto di apprendistato di tre anni alla Graf Industries, azienda di Nonantola che progetta e realizza linee di automazione per la produzione di serramenti in pvc. "L’anno scorso ho conseguito il diploma di perito agrario all’istituto Calvi di Finale Emilia – racconta Roncaglia – Ho sempre avuto fin da piccolo la passione per l’elettronica e i pc, perciò ho cercato qualcosa per specializzarmi dopo le superiori. Non volevo andare all’università e avendo sentito parlare dei corsi Its e Ifts, ho svolto delle ricerche on line, finché non ho trovato ciò che poteva fare al caso mio: il corso dello Ial di Modena. La proposta formativa si è rivelata meglio delle aspettative, soprattutto per me che partivo quasi da zero – sottolinea Roncaglia – I docenti e formatori mi hanno dato le basi teoriche e pratiche, le lezioni in aula e laboratorio sono state molto utili, così come le dispense fornite che ripassavo a casa. Ho svolto lo stage di 300 ore alla Graf Industries, che poi mi ha assunto. Adesso lavoro in autonomia, – aggiunge il giovane – ma quando mi vengono chieste mansioni nuove ricevo l’aiuto dei colleghi più esperti. Attualmente mi occupo di cablaggio di quadri elettrici. Tra qualche anno, se l’azienda riterrà che ho acquisito le competenze necessarie, diventerò programmatore plc. La mia esperienza lavorativa si sta rivelando molto gratificante, anche perché i titolari hanno una spiccata predisposizione a formare i dipendenti giovani come me", conclude l’ex allievo del corso dello Ial di Modena Gabriele Roncaglia.