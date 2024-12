Le strenne del mercato arrivano a cavallo

Consegne all’insegna del rispetto ambientale per le strenne del mercato Campagna Amica della Ghirlandina. Sarà infatti un magnifico cavallo di razza Haflinger a consegnare nel centro storico della città i regali acquistati dai produttori agricoli del Mercato di piazza Matteotti. L’appuntamento è per oggi, con partenza alle 10,30 da Piazza Matteotti 7. Acquistare prodotti tipici locali è una scelta vantaggiosa e piacevole che sostiene le aziende agricole locali e l’economia del territorio. Ma non solo, diventa anche una scelta ecologica perché si tratta di prodotti che non necessitano di lunghi trasporti, contribuendo a ridurre l’inquinamento e le emissioni di gas serra, che sono tra i principali fattori del cambiamento climatico. Con la consegna a cavallo delle strenne in centro storico – sottolinea Coldiretti – saranno azzerate anche le emissioni del trasporto successivo all’acquisto rendendo i regali completamente eco-friendly. Il Mercato della Ghirlandina ospita in 300 metri quadrati le aziende del territorio che vendono direttamente i loro prodotti.