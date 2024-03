Le studentesse scortate: "Da sole abbiamo paura"

L’appello degli studenti modenesi era stato forte e chiaro: "Aiutateci a ripristinare la sicurezza della zona, siamo costretti a scortare le nostre compagne a scuola la mattina e dalla scuola in autostazione al termine delle lezioni affinché non accada loro qualcosa". Alla richiesta di aiuto hanno prontamente risposto i carabinieri, che da ieri hanno disposto quotidiani controlli nei pressi del Liceo Muratori di Modena, proprio per prevenire i reati e garantire una maggior sicurezza.

Il caso Modena è finito nei giorni scorsi alla ribalta delle cronache, dopo che gli studenti hanno organizzato un’assemblea di istituto per confrontarsi, alla presenza anche delle forze dell’ordine, sul tema della sicurezza in città e sui reati che sempre più spesso coinvolgono giovanissimi. Il 7 febbraio, infatti, uno degli studenti della scuola era stato aggredito e rapinato da un gruppo di ragazzini (tutti poi individuati dalla squadra mobile) a due passi dall’ingresso dell’istituto dove si accingeva ad entrare. Dopo la testimonianza del giovane, nel corso dell’assemblea altri studenti hanno preso la parola spiegando come la zona in cui si trova il Liceo, ovvero tra Piazza Cittadella e la stazione delle autocorriere, venga frequentata quotidianamente da malviventi che prendono di mira proprio i giovani studenti per rapinarli. "Camminiamo a testa bassa per non rischiare di incrociare i loro sguardi", hanno sottolineato le ragazze.

Da ieri il comando provinciale di Modena ha quindi istituito una vigilanza dinamica delle pattuglie soprattutto negli orari sensibili, quindi ingresso e uscita dall’istituto scolastico. Servizi che saranno disposti quotidianamente. La notizia è stata accolta con favore dal rappresentante dell’istituto, Matteo Zaccarelli, rappresentante di istituto e membro della civica Modena per Modena. "Anche il comandante provinciale, invitato all’assemblea ha potuto constatare la nostra preoccupazione – afferma lo studente. Rassicura sapere che i giovani vengono ascoltati e che, se ci si fa sentire, le risposte arrivano, come in questo caso. L’assemblea è stata un successo – continua Zaccarelli – e siamo contenti abbia avuto i suoi frutti ma sarà interessante vedere quali saranno gli sviluppi, ovvero se questo presidio sarà costante. Le ragazze – conclude il giovane – si sono sentite più sicure nel vedere una pattuglia all’uscita da scuola. Come ragazzi siamo fiduciosi ma abbiamo bisogno di vedere dei fatti. Siamo aperti al confronto: tra poco ci saranno le elezioni e sarà interessante capire come valuteranno e affronteranno questa situazione".