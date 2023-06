Le superiori ora diventano ’Campus’ Restyling urbano a misura di studente

"‘Carpi Campus’ nasce dalla constatazione che lo spazio abitato dalle scuole superiori, che ha come asse via Peruzzi, non è in alcun modo designato come ‘area scuole’, ad alta densità di studenti e docenti. Per questo motivo è nato il progetto, promosso dal liceo con il coinvolgimento degli altri istituti superiori ((Da Vinci, Vallauri, cfp Nazareno e Meucci), per una riqualificazione dell’intero ‘polo scolastico’, che vede i ragazzi riprendere il possesso in modo virtuoso dei luoghi loro deputati". Alda Barbi, dirigente scolastico del liceo Fanti e ispiratrice del progetto realizzato con Carpi Urban Center, Politecnico di Milano-Polo di Mantova e che ha coinvolto Land Repair Lab 2020 e Carpi 2030, spiega l’obiettivo. "Questo polo – prosegue la preside – a me che arrivo ogni giorno in auto da fuori città, è subito apparso come un ‘campus naturale’, una sfida progettuale che poteva (e doveva) coinvolgere un’intera comunità. E così è stato: il campus raccoglie le idee e i contributi dei ragazzi, l’esperienza degli adulti, la perizia dei professionisti e la voglia di co-progettare approfittando dei patti di comunità, volti a promuovere la vita sociale, rendendo più funzionali i servizi di cui essa si serve. La scuola al centro: tutti gli attori di questa bella avventura di restyling urbano si sono, infatti, messi al servizio di un’idea, immaginando di poter organizzare spazi e tempi esterni alla scuola in modo funzionale, accogliente ed esteticamente bello. L’unione d’intenti ha partorito un percorso tematico centrato sull’Agenda 2030 che si fa esso stesso spazio di apprendimento per i circa 5000 adolescenti che popolano l’area, nonché per i cittadini che la attraversano.

Si tratta di un percorso progettuale virtuoso che auspichiamo non si fermi qui, e che ha già dato nuovi frutti con l’intitolazione, lo scorso 21 marzo, del parco adiacente il liceo Fanti a Piersanti Mattarella".

Il prossimo lunedì, alle 15.30, il progetto sarà illustrato nello specifico alla cittadinanza nell’aula didattica della Loria, dalla stessa preside Barbi con Carlo Peraboni e Stefania Campioli del Politecnico di Milano, con la neo laureata dello stesso ateneo, Caterina Faglioni, e Isabella Colarusso, presidente di Carpi Urban Center.

Sono previsti gli interventi del sindaco Alberto Bellelli e dell’assessore all’Urbanistica, Riccardo Righi mentre moderatore sarà Maurizio Marinelli, di Carpi Urban Center.

Maria Silvia Cabri