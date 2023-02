"Le telecamere sono un deterrente e aiutano a identificare i criminali"

Dopo la trasformazione dell’interrogazione in interpellanza, Barbara Moretti (Lega Modena) ha affermato che per garantire maggiore sicurezza nell’area "occorre insistere sulla videosorveglianza: è importante non solo come deterrente ma soprattutto per arrivare ai responsabili dei reati". Moretti ha tuttavia aggiunto la necessità di prevedere anche il vigile di quartiere: "Figura centrale capace di infondere senso di protezione ai cittadini", esprimendo anche l’importanza di favorire investimenti dei privati: "Possibile soluzione per popolare un quartiere scucito dal centro della città".

Il consigliere Antonio Carpentieri (nella foto) ha dichiarato di apprezzare il potenziamento della videosorveglianza previsto: "Le telecamere potrebbero rilevare con grande efficacia fenomeni criminali in corso". Il capogruppo ha poi specificato che "i servizi nella zona non mancano: penso per esempio alla vicina polisportiva". Sulla prospettiva di un vigile di quartiere, il consigliere ha puntualizzato che in un’area industriale come quella dei Torrazzi "occorre un presidio soprattutto notturno, come già accade con i passaggi della Polizia locale e delle forze dell’ordine, mentre il vigile di quartiere avrebbe più efficacia soprattutto nei passaggi diurni e nei rapporti con la comunità".

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di raggiungere le 450 telecamere entro l’anno ("oltre la media delle città di queste dimensioni"). Ma per Fratelli d’Italia, per rendere la città più sicura anche dopo i moltissimi episodi di vandalismo sulle auto in sosta, "è necessaria la presenza di un assessore che si occupi esclusivamente di sicurezza in città".

"Un profilo qualificato, che abbia esperienza in ambito di contrasto alla criminalità così da garantire un cambio di passo, sempre più necessario, che passa oltre ad una visione più attenta in termini di contrasto all’illegalità anche attraverso l’aumento di uomini, di mezzi e dotazioni alla Polizia Locale. Così da garantire un miglior presidio sul territorio – si legge in una nota – Ricordiamo inoltre, come segnalatoci da cittadini, che in molti episodi la poca illuminazione delle strade ha consentito di agire nell’ombra creando così la miglior situazione per proliferare. Fratelli d’Italia continua a indicare come deterrente anche l’aumento dell’illuminazione nelle strade e nelle zone soggette a poco transito nelle ore notturne. Auspichiamo che le telecamere situate nelle zone coinvolte possano fare chiarezza e individuare i responsabili".