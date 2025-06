Le ’Terre del Balsamico’: "Missione a New York per celebrare l’aceto"

L’Italia ancora protagonista a New York in occasione della 69a edizione del Summer Fancy Food, che si terrà da domani e fino al 1° luglio. Nell’anno i cui il Bel Paese torna ad essere Partner Country del più grande evento commerciale degli Stati Uniti, non mancheranno i Consorzi di tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Igp e dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, uniti per il secondo anno ne ’Le Terre del Balsamico’. Il Consorzio di secondo livello che promuove l’Oro Nero di Modena sarà tra i protagonisti dell’autentico Made in Italy con il proprio spazio espositivo e all’interno della Ice Lounge, con la presenza all’evento ’Emilia-Romagna – Italy’s Food Valley’ organizzato della Regione Emilia-Romagna.

A guidare la missione negli Usa saranno la vicepresidente Mariangela Grosoli e il direttore Federico Desimoni: per questa edizione è prevista una partecipazione di oltre 32.000 visitatori, tra cui rivenditori, distributori, investitori e giornalisti, provenienti da tutto il mondo, che potranno visitare gli oltre 300 stand che presentano il meglio del Made in Italy.

"In un momento complicato come quello che stiamo vivendo in questi giorni, con uno scenario internazionale in continua evoluzione, la complessità del presente ci impone oggi più di ieri di essere presenti in contesti internazionali come il Summer Fancy Food Show – afferma Mariangela Grosol – al fine di promuovere in contesti altamente professionali l’autentico Balsamico di Modena Dop e Igp. Del resto la ricaduta economica sul territorio è notevole e i posti di lavoro sono migliaia, pertanto dobbiamo usare gli atout che la storia ci ha lasciato: cultura, tradizione e legame con il territorio per far leva sulle emozioni dei consumatori e affrontare le sfide future con fiducia".

Grande importanza avrà quindi l’attività di formazione e informazione, per educare i visitatori sule caratteristiche uniche dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop. Proprio per raccontare la versatilità e le differenze interne alla stessa categoria, sarà presentato – come già avvenne nella scorsa edizione – il ’Consortium Profile’, il sistema di segmentazione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp avente l’obiettivo di fornire al consumatore uno strumento efficace per individuare le principali caratteristiche organolettiche del prodotto al momento dell’acquisto.

Si parlerà di autenticità e di riconoscimento del prodotto certificato insieme al content creator Robert Campana. Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con Robert Campana, conosciuto sui canali digitali grazie al suo profilo “Stop Italian Sounding” rappresenterà un momento di racconto a stakeholder ed influencer statunitensi sul fascino, la storia e la cultura che si cela dietro una goccia di Aceto Balsamico di Modena Igp, e li inviterà a riconoscere quello autentico.

I visitatori avranno inoltre la possibilità di approfondire la conoscenza dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, che sarà proposto in degustazione in purezza.

Sempre all’interno dello spazio di Le Terre del Balsamico, stand 2326 e 2328, nel pomeriggio del 30 giugno verranno serviti due cocktail analcolici a base di Aceto Balsamico di Modena IGP in accompagnamento ai prodotti del territorio, come da tradizione dell’Aperitivo Italian style, richiamando anche la dimensione sensoriale e culturale del cibo che diventa strumento di racconto e di riconoscimento culturale dal valore commerciale e sociale.