Le testimonianze dei familiari: "Insieme si può affontare tutto con meno paura e confusione"

Le associazioni, oltre che dal personale medico e sanitario, sono composte ovviamente dai ragazzi, dai genitori e dai tecnici che li seguono quotidianamente. Quello che è stato costruito dai volontari, da Tortellante e da tutte le altre realtà, non ha riguardato solo l’aspetto scientifico e terapeutico dei ragazzi, ma anche, e soprattutto, la loro dimensione psicologica e sociale, il loro rapporto con la vita, con il lavoro, con l’ambiente esterno. Sono stati e sono tuttora indispensabili gli spazi di aggregazione, di condivisione e di socializzazione per poter affrontare in modo giusto questo tipo di diagnosi.

Erika Coppelli, dopo aver parlato in qualità di presidente dell’associazione, veste anche i panni della mamma: "Mio figlio Filippo ha 19 anni ed ammetto che all’inizio affrontare i tratti del suo spettro autistico non è stato facile, mi sembrava che mi fosse crollato il mondo addosso".

"Da mamma – continua – ho avuto molti pensieri negativi riguardo al suo futuro, poi ho scoperto che bastava comunicare con lui nel modo giusto e lasciare che si inserisse in uno spazio fatto per lui. Questo mi ha sollevata, mio figlio è migliorato grazie all’aiuto delle persone giuste. Anche lui, così come gli atri ragazzi, può avere la prospettiva di una bella vita".

È proprio grazie all’aiuto di chi ha empatia e sensibilità che i ragazzi possono sentirsi al sicuro. Alessia Mantovani, tecnico di riabilitazione psichiatrica che collabora con Tortellante, con accanto Alessandro, ragazzo autistico presente all’inaugurazione, ricorda: "Questo spazio è importantissimo e purtroppo non ce ne sono ancora abbastanza. Educare questi ragazzi ed insegnare loro come rapportarsi con le proprie esigenze e sensazioni corrisponde ad un momento cruciale per la diagnosi dei loro eventuali disturbi".

Questo ambulatorio è stato definito più volte come un’antenna in grado di intercettare i bisogni delle persone più fragili, Massimiliana Bianchi, tesoriere dell’associazione e mamma di Giulio, ha sottolineato come ad essere fragili non siano solo i ragazzi, ma anche i genitori: "Mio figlio ha 32 anni ed è uno dei più grandi, quando lui era piccolo c’era molta meno informazione. Il suo spettro autistico, diagnosticato dal dottor Nardocci è molto pesante, non è verbale e deve seguire diverse terapie. È stato difficile vederlo soffrire. Qui è diverso, si può affrontare tutto con meno paura e confusione".

"Non vediamo l’ora di metterci al lavoro, come nonna non vedo l’ora di condividere questo percorso con mio nipote che non sarà più solo", conclude Stefania Seidenari, medico in pensione, in piedi davanti alle porte spalancate dell’ambulatorio.

Virginia Zanetti