Le tre ragazze coraggio "Bloccando il ladro hanno difeso i loro diritti Ma è allarme criminalità"

di Valentina Reggiani

"Sono state coraggiose: hanno fatto capire a chi le ha aggredite che hanno il diritto di percorrere le strade della città, che sono libere e che non hanno paura". Elena Campedelli, presidente Casa delle donne contro la violenza interviene sull’aggressione e la tentata rapina, mercoledì sera, nei pressi del centro storico ai danni di tre giovani amiche. Le ragazze hanno spiegato come quei dieci minuti siano stati i più lunghi e orribili delle loro vite. Tutti e tre – come hanno raccontato Elisabetta Noto, 25 anni e la ’compagna di sventura’ Marlin Venturelli – hanno reagito al rapinatore nonostante l’uomo, un albanese di 42 anni, le colpisse con calci e pugni. Gli agenti della volante, immediatamente intervenuti sul posto, in via Barbieri, lo hanno poi immobilizzato e arrestato. "La violenza contro le donne è in aumento e lo dimostrano purtroppo i numeri del centro – spiega Campedelli – Sono 348 le donne che si sono presentate al centro antiviolenza: un numero decisamente più alto degli altri anni. Queste donne hanno paura a tornare a casa e non di stare sulle strade – sottolinea – Sono contenta che queste tre ragazze siano riuscite a reagire: le donne non devono temere di uscire: le strade sicure le fanno le donne che le attraversano, come ha detto Saviano ai funerali di Michela Murgia. Una donna intimorita – continua Campedelli – può attirare chi le vuole intimorire. Non vogliamo pene più dure ma devono essere applicate e le donne devono essere libere di uscire, non devono avere paura. C’è chi, infatti, ‘gode’ del fatto che le donne abbiano timore: c’è questo ‘voler proteggere a tutti i costi’ che si traduce poi in controllo. Non facciamo passi indietro, non ne abbiamo bisogno. Non è l’uomo che accompagna la ragazza fuori a fare la differenza: magari è lo stesso che poi la prende a schiaffi a casa. Queste tre ragazze sono in gamba perché hanno rivendicato la propria libertà e dimostrato di poter uscire da sole senza chiedere nulla a nessuno".

Sul tema sicurezza, però, interviene la politica con Ferdinando Pulitanò, segretario provinciale di FdI che sottolinea: "Quello avvenuto l’altra sera è l’ennesimo episodio che certifica il fallimento delle politiche di inclusione dell’amministrazione comunale. Non stupisce che il grave episodio si sia verificato in una zona di prossimità del nostro centro storico che ormai è oggetto di furti con strappo e furti in abitazione ed è per questo motivo che da anni cerchiamo di aumentare l’attenzione sul tema sicurezza, sensibilizzando invano l’amministrazione che sembra essersi svegliata solo da quando si è insediato il governo Meloni. Le soluzioni sono sempre le stesse – afferma Pulitanò – implementare la videosorveglianza urbana ed utilizzare le risorse della nostra polizia locale che essendo l’autorità di polizia sussidiariamente più vicina al nostro territorio, è in grado di reprimere la maggior parte di questi episodi. Tre anni fa abbiamo organizzato una manifestazione sui viali della nostra città per denunciare i continui episodi predatori in quella zona. Purtroppo gli episodi sono aumentati – denuncia – come sono aumentati tutte le situazioni di profonda insicurezza limitrofe al centro storico: il parco Novi Sad, la zona adiacente al museo storico del parco Ferrari e i nostri viali e i corsi di accesso al nostro centro storico sono ormai terreno fertile per chi voglia delinquere. E tutto questo nella completa indifferenza della nostra amministrazione che solo da ottobre invoca l’innalzamento della questura in fascia A".[EMPTYTAG]