Le urne sorridono ad Avs: "Più tutele per il territorio. Restituire nuova vita al Parco delle Mura"

"Lotta ai cambiamenti climatici, tutela della salute e della qualità ambientale, sanità pubblica, diritto al lavoro e tutela dei più deboli, partecipazione e trasparenza, coerenza nelle politiche di governo del territorio, riduzione del consumo di suolo". Sono i temi al centro del programma di Alleanza Verdi Sinistra, che a Modena sono la seconda forza di maggioranza con il 7,2% ed eleggono due consiglieri, mentre altri tre sono stati eletti a Carpi, Formigine e Soliera.

"Gli elettori – scrivono Paolo Silingardi e Maria Teresa Rubbiani – hanno premiato il progetto politico di Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche. Ora abbiamo l’impegno con i nostri elettori di realizzare le priorità che abbiamo condiviso: grazie anche al nuovo sindaco Massimo Mezzetti, lo straordinario consenso che ha ricevuto gli darà la forza per avviare un processo di rinnovamento, indispensabile per dare risposta alle tante necessità dei cittadini e del mondo del lavoro".

Un ringraziamento "anche a tutti i sostenitori che hanno lavorato a questa campagna elettorale e gli auguri ai nostri due nuovi consiglieri, Laura Ferrari e Martino Abrate, rappresentano un mix di esperienza, rinnovamento, competenza e passione per sostenere il governo della nostra città: Abrate è specialista in Ostetricia Ginecologia, per 40 anni nella struttura pubblica, membro di Medici per l’Ambiente e di ARIA; Ferrari è avvocata, con master in diritto parlamentare. Attualmente lavoro per The Good Lobby, una no profit al servizio di trasparenza e democrazia. Il risultato raggiunto è un importante punto di inizio, nei prossimi 5 anni saremo un punto di riferimento per tutti i cittadini che vogliono più sicurezza, più garanzie, più salute e più vivibilità in una città che ha tanti valori ma anche problemi da affrontare per diventare a tutti gli effetti una città europea, sostenibile e solidale".

Tra le proposte di questa campagna elettorale che sarà avanzata alla prima occasione riguarda tre interventi strategici: "Il completamento del Parco Ferrari, un nuovo parco nell’area ex Pro Latte e la riqualificazione del Parco delle Mura".

In particolare "il Parco delle Mura è un esempio di come dovrebbe cambiare il rapporto con il verde in città, riducendo le aree asfaltate e aumentando quelle permeabili e alberate – sottolinea Paolo Silingardi – Si tratta di un’area che ha un grande potenziale che oggi vive schiacciata tra due assi viari utilizzati impropriamente come tangenziale al centro storico, oltre che essere occupato da attività economiche che usano lo spazio pubblico per attività commerciali. La nostra proposta è di eliminare completamente viale Martiri della Libertà e viale delle Rimembranze, dall’incrocio con la via Emilia fino alla via Giardini, per togliere l’asfalto, ricostruire l’area verde, e ricongiungere il parco con il centro storico. La viabilità ordinaria può essere riconfigurata a doppio senso di circolazione su Viale Muratori e Viale Fabrizi, riducendo il traffico di attraversamento e riportandoli ad una più naturale funzione urbana a servizio della residenza".

E per quanto riguarda i parcheggi esistenti? "I posti auto attualmente disponibili tra Viale Martiri della Libertà e Viale delle Rimembranze sono circa 300 e secondo AVS possono essere sostituiti attraverso due strategie: la prima riguarda la realizzazione di posti in centro storico o ai margini (con parcheggi in struttura in Piazzale Redecocca e San Giovanni del Cantone) e il parcheggio Parco della Creatività, attualmente non utilizzato.