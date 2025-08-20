Le vacanze estive "non si toccano". Anche a costo di farle low-cost

Modena, 20 agosto 2025 – Per i modenesi le ferie estive, fossero anche low-cost, non si toccano, nonostante la crisi e i prezzi alle stelle. E’ questa la fotografia che emerge dal sondaggio online di Udicon Emilia-Romagna, che ha indagato le tendenze in fatto di vacanze estive, soprattutto alla luce dei costi sempre più proibitivi. Se da una parte i modenesi ammettono che i prezzi sono indubbiamente più alti, dall’altra non rinunciano alle partenze, a costo di dovere ridurre il budget per gli extra o magari farsi ospitare da amici o parenti.

La fascia d’età che più ha risposto al sondaggio, conclusosi appena dopo Ferragosto, è quella compresa tra i 31 e 50 anni, seguita da 51-70 anni, con una buona rappresentanza anche giovanile (il 15,6% dei partecipanti ha tra i 18 e 30 anni).

La prima indicazione, netta, è la destinazione: quasi il 74% dei modenesi (oltre 7 persone su 10), infatti, dichiara di avere scelto di passare le vacanze in Italia. Tra mare, montagna o città d’arte non c’è storia: spiaggia e brezza marina stravincono con il 78% delle preferenze, con solo il 15,5% dei modenesi che sceglie la montagna, e un risicato 3,9% una città.

Il sondaggio ha indagato anche il periodo preferito per partire: agosto rimane il mese per eccellenza con il 43,1% che ha deciso di fare le valigie in queste settimane, con a seguire luglio, scelto da un cittadino su tre (quasi il 31%), e settembre, che cresce rispetto agli anni passati con un modenese su 5 (quasi il 19%) pronto a ‘evadere’ nelle prossime settimane, anche in un’ottica di maggior risparmio.

Riguardo alla crisi i modenesi sembrano più forti, tanto che quasi il 60% dei partecipanti al sondaggio rifiuta l’idea di optare per i cosiddetti ‘long weekend’ e rimane fedele alle ferie classiche di almeno una settimana. Per una famiglia media, infatti, la durata va tra i 7 e i 14 giorni (il 44,1%), con un modenese su cinque che riesce a rimanere in ferie anche per un minimo di due settimane fino ad un mese intero (quasi il 20%).

Non manca qualche ombra: l’85,7% dei partecipanti conferma di avere speso molto di più per la stessa durata e tipologia di viaggio rispetto a tre anni fa, tanto che quasi il 60% ammette di avere ridotto le proprie vacanze. E ancora: il 17% dichiara di essere stato costretto a rateizzare il pagamento delle ferie estive e il 22,1% si dice pronto a farlo nel 2026 se necessario; se poi il quadro relativo ai prezzi peggiorerà ancora, oltre la metà dei modenesi (il 53,2%) probabilmente rinuncerà alle vacanze, o comunque ne ridurrà drasticamente la durata il prossimo anno.