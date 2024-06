Le vittime del bullismo: "Sensibilizziamo contro l’odio"

Era uno studente di scuola media costretto su una sedia a rotelle quando un bullo urinò dentro le sue scarpe ortopediche.

Quando da bambina giocava a calcio, gli avversari la prendevano in giro. Storie di ordinaria discriminazione nella disabilità e nello sport raccontate ieri durante il convegno ’Le vittime dell’odio’, organizzato nell’auditorium della Fondazione Marco Biagi da polizia, carabinieri e Oscad (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori) del dipartimento della pubblica sicurezza. Moderato da Beppe Boni, editorialista e già condirettore del Resto del Carlino, e dal capo segreteria Oscad Francesca Romana Capaldo, l’evento era rivolto agli studenti degli istituti superiori cittadini, rappresentati da alcune classi del Muratori-San Carlo, Selmi, Corni, Fermi e Barozzi. La vicenda delle scarpe ortopediche è stata raccontata da Marco Baruffaldi, il rapper e scrittore affetto dalla sindrome di Down, bullizzato fin dall’età di 4 anni.

"Di bullismo si muore, io sono stato salvato dalla musica", ha detto dopo aver cantato il suo celebre brano ’Hey amico bullo’. Anche la presidente del Tortellante Erika Coppelli riferisce episodi di discriminazione nei confronti del figlio, un ragazzo di 24 anni affetto da disturbi dello spettro autistico. "Quando era bambino è stato emarginato non soltanto dai suoi coetanei, ma anche, inaspettatamente, da alcune sue insegnanti".

"Dipende tutto dalla cultura", ha sottolineato Massimo Bottura, che ha ringraziato le istituzioni per il sostegno al Tortellante, la cui esperienza sarà presto presentata all’Onu. I casi più frequenti di discriminazione, compresi quelli catalogati sotto la definizione di cyber bullismo, sono stati illustrati dal primo dirigente della polizia Gianluigi Corroppoli. Anche lo sport è, purtroppo, terreno fertile per le discriminazioni. Nel calcio l’esempio tipico sono i cori anti-Sud al Nord e viceversa.

Ne ha parlato il capitano Michele Ognissanti, comandante della compagnia carabinieri di Sassuolo che ha messo in guardia dal rischio di normalizzazione ed escalation dell’odio. Nel calcio, però, c’è anche chi ha trasformato il pregiudizio in opportunità, come Oumar Daffe che, insultato durante una partita tra squadre dilettanti, abbandonò il campo insieme a tutti i compagni di squadra. Oggi è responsabile dell’ufficio antirazzismo della Lega Serie A e porta avanti progetti di sensibilizzazione.

Come Generazione S, l’iniziativa del Sassuolo Calcio illustrata dal direttore organizzativo Andrea Fabris che coinvolge 170 società sportive. Gioca nel Sassuolo Calcio femminile, che ha terminato al quarto posto il campionato di serie A, Benedetta Brignoli. Era lei la bambina presa in giro dagli avversari quando, all’età di sei anni, cominciò a giocare a calcio in una squadra maschile. "Mi facevano sentire diversa e meno capace, ma a fine partita cambiavano idea", ha detto, aggiungendo che oggi la discriminazione si è spostata dal campo agli spalti e sui social. Al convegno ’Le vittime dell’odio’ sono intervenuti anche il colonello Antonio Caterino, comandante provinciale dei carabinieri, il questore Donatella Dosi, il prefetto Alessandra Camporota e Vittorio Rizzi, vice capo vicario della polizia di Stato e presidente Oscad.

Silvio Cortesi