Le voci degli imprenditori: "Export fondamentale, cercheremo di resistere"

In realtà tutti hanno segnato sull’agenda lo scadere fissato a giugno quando l’amministrazione Trump dovrà decidere se confermare le cannonate sull’aumento dei dazi o innestare la retromarcia. E intanto qui al Coverings va in scena il teatro dell’incertezza e fra imprenditori e importatori americani è tutto uno scambiarsi sorrisi con l’intento di salvare capra e cavoli e non farsi troppo male.

Girando fra gli stand dell’expo di Orlando in Florida s’incontra chi si è visto bloccati tutti gli ordini da parte degli importatori in attesa di tempi migliori, accanto a chi invece si è visto chiedere un aumento di consegne per riempire i magazzini a scanso di rischi ulteriori. "Siamo partiti con questa bomba che è esplosa nel momento dell’annuncio dei dazi, generando un blocco totale delle esportazioni. Alcuni clienti hanno fermato i container, altri hanno deciso di continuare con gli ordini", racconta Marco Fregni di Hermes Aurelia. "Ora, con i 90 giorni di pausa annunciati, si è verificato l’effetto contrario: tutti stanno accelerando per rilasciare gli ordini in sospeso. Per alcune aziende si sta registrando addirittura un ottimo mese di esportazioni sul continente americano". "Noi che salvaguardiamo il Made in Italy ci concentriamo su design e qualità, legandoci a certificazioni necessarie per accedere a determinati segmenti. È una concorrenza impari, ma è sempre esistita. Si spera che a livello dei governi si possano stabilire regolamentazioni tali per cui ci si possa misurare sulla stessa bilancia commerciale", aggiunge Fregni parlando dei competitor indiani e turchi.

Da Florim Usa, che festeggia 25 anni di presenza negli Stati Uniti, il presidente Rodolfo Panisi conferma l’importanza di giocare d’anticipo: "Siamo sempre stati un partner importante per i distributori americani e abbiamo continuato ad investire. Oggi abbiamo portato qui tutte le tecnologie dall’Italia, producendo dal piccolo formato fino alla lastra in tutti i vari spessori. La concorrenza ci sarà sempre. Le azioni governative non sono controllabili, per questo Florim si è mossa già da quattro anni in direzione completamente diversa, investendo con tecnologie uniche. Non ci si può aspettare che il governo faccia sempre azioni protezionistiche: possono aiutarci a guadagnare tempo, ma poi l’azienda deve creare le proprie difese".

Sulla stessa linea Davide Mularoni di Ceramica Del Conca: "Per noi il mercato americano è sempre stato molto importante. Abbiamo aperto qui uno stabilimento nel 2014 e oggi ci troviamo in vantaggio non essendo soggetti ai dazi. Purtroppo non c’è dialogo aperto, siamo costretti a subire le decisioni altrui. Ci auguriamo che vengano riviste, perché il commercio tra Italia e Stati Uniti per il nostro settore rimane importantissimo". Più sereno appare Giorgio Romani presidente di Romani Group: "Cercheremo di resistere evitando sconti. Non siamo noi che abbiamo messo queste imposte, sono gli Usa che hanno lanciato questa ‘bomba’ dei dazi forse senza considerare i danni che si possono auto-infliggere". Un segnale importante è la svolta ecologica come strategia distintiva.

"In questo Coverings abbiamo portato collezioni legate alle nuove regolamentazioni legate alla decarbonizzazione. Abbiamo presentato un prodotto in tre formati con spessore di 6 mm che ha un carbon footprint certificato estremamente performante. Le più grosse firme architettoniche americane hanno rilasciato da poco nuove regolamentazioni di tutela ambientale sui materiali da costruzione. Questa è una svolta importante perché sono attestazioni che richiedono tantissimo tempo, un anno di produzione testata mese su mese", rivela Fregni. In attesa del responso sui dazi, il distretto ceramico modenese risponde con innovazione, design, qualità e sostenibilità. Una partita ancora aperta, ma con carte importanti da giocare.

Paolo Tomassone