Leana Hendrickx al Galappennino

Tutto è ormai pronto per la settima edizione del Galappennino in programma sabato al Palaghiaccio Ares Arena. Alle 20.30 si abbasseranno le luci e avrà inizio lo spettacolo che vedrà scendere in pista alcuni dei migliori interpreti a livello mondiale del pattinaggio artistico su ghiaccio. Lo show, senza soluzione di continuità, si svilupperà nell’arco di oltre due ore durante le quali si potranno ammirare le evoluzioni degli atleti accompagnati dalle voci e dalla musica dal vivo.

Saranno ben sei gli atleti che si esibiranno dopo aver partecipato alla finale della coppa del mondo. La stella di primissima grandezza è Loena Hendrickx, atleta belga di 23 anni, vice campionessa mondiale.