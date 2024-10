Learning More Festival si presenta. Tre giorni dedicati all’apprendimento

Learning More festival: per conoscere, apprendere, formare e valorizzare il nostro capitale umano intergenerazionale. Arriva a Modena, dall’8 al 10 novembre, il primo festival dedicato all’apprendimento per ragionare insieme sulle nuove frontiere del digitale per la didattica, organizzato da Future Education Modena (FEM) e Codice Edizioni, in collaborazione con Comune di Modena e Fondazione di Modena. Il festival si pone come spazio e luogo di formazione in cui genitori, studenti, educatori, insegnanti, imprenditori e cittadini possono ricevere informazioni e venire a conoscenza di nuove modalità per formare e apprendere, per stare al passo con i nuovi bisogni della contemporaneità. Alle domande risponderanno massimi esperti del settore di livello internazionale, attraverso incontri, workshop e laboratori suddivisi in diversi momenti tematici. "Un festival che posiziona i temi dell’apprendimento e le sue funzioni al livello nazionale e intereuropeo. Il nostro impegno è di portare la nostra esperienza ad una funzione nazionale per la capacità che ha Modena nell’affrontare questi temi in un modo così approfondito, puntuale e innovativo", spiega Donatella Solda, cofondatrice di Fem e di Learning More Festival. Fem è un centro internazionale e primo hub innovativo per l’EdTech in Italia. Il Learning More festival rappresenta il culmine delle attività del Fem, con l’obiettivo di riflettere sul tema dell’apprendimento e di come si modifica attraverso le tecnologie. "Per noi, Fem è un luogo identitario per l’educazione, la formazione e la diffusione di saperi, un lavoro in crescita che abbiamo sviluppato negli anni. Uno degli asset su cui il nostro Comune sta lavorando, in collaborazione con Unimore e Fondazione di Modena, è l’ambizioso progetto di restauro e riqualificazione dell’ex ospedale Sant’Agostino realizzato nell’ambito del nuovo Polo della Cultura", ha evidenziato l’assessore Andrea Bortolamasi. Learning More Festival si articola in sette aree tematiche, ognuna delle quali approfondisce un ambito legato alla formazione, all’apprendimento e al capitale umano. "L’obiettivo è sviluppare ulteriormente e far crescere questo percorso all’interno di una rete che implica anche altri settori e servizi che si dedicano alla formazione e all’insegnamento, passando quest’anno dal tema della tecnologia", spiega Matteo Tiezzi, presidente di Fondazione di Modena. Oltre al programma principale, al Learning More Festival eventi sui temi più attuali racchiusi nei palinsesti ’Ed Tech: strumenti per l’innovazione’ e ’Family Lab: essere genitori al tempo della tecnologia’. "Il Festival torna ad ospitare le semifinali italiane dei GESAwards, la più grande competizione Edtech a livello mondiale, dove più di 7.000 startup provenienti da 134 paesi del mondo si sfidano per partecipare alle finali a Londra", conclude Donatella Solda.

Gilda Cacciapuoti