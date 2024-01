Lechner, ottavo sigillo stagionale. Ghiaroni, ottimo terzo posto

L’ultimo giorno del 2023 ha visto protagonisti i ciclocrossisti dei team modenesi vittoriosi sia nel Veneto che nelle Marche. La sempreverde bolzanina Eva Lechner, approdata quest’anno nel team Ale Cycling Modena del patron Stefano Belloi, ha centrato l’ottavo sigillo stagionale nel Trofeo Triveneto a Casale sul Sile (Tv), mentre le sue giovani compagne di squadra, le juniores Greta Pighi e la rientrante Giada Martinoli, sono salite rispettivamente sul 1° e 3° gradino del podio. Positiva anche la prova degli juniores maschi con Luca Brancaleon (10°),Giacomo Ghiaroni (11°) ed Alessandro Ingrami(14°). Tra i master il serramazzonese Luigi Ghiaroni (Bici x tutti Gorzano) ha colto una ottima terza piazza. Nelle Marche i gialloblù hanno concluso ancora da protagonisti. Il master 5 lo spilambertese Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto) dopo essersi aggiudicato la gara di S.Ginesio( Mc) sabato, domenica ad Ascoli ha bissato il successo contro i migliori master del centrosud. Sempre ad Ascoli tra gli juniores i modenesi Luca Spezzani (A Favore del Ciclismo) e il compagno di colori Matteo Rinaldi si sono aggiudicati i primi due gradini del podio al termine di una gara condotta sempre in avanscoperta, dimostrando di avere un buon colpo di pedale per i prossimi tricolori del 14 gennaio. Vittoria per Luca Paletti nella prova Open/M con il portacolori della Bardiani CSF Faizanè che ha bissato il successo della vigilia di Natale in Brianza in Coppa Europa. Tra gli allievi del 1° anno quinta piazza per il campione regionale su strada Marcello Pelloni, che sarà tra i protagonisti ai tricolori giovanili che si svolgeranno a Castelletto di Serravalle il 28 gennaio.

Andrea Giusti