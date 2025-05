Leda Fantini. Una vita da sfogliare

È dedicato all’artista Leda Fantini, docente per anni alla scuola media Menotti di Carpi, donna ricca di talenti e umanità, capace di educare allo sguardo e al bello, il libro ‘La Leda: vite sottosopra di Leda Fantini’, scritto dalla figlia, Elisabetta Pozzetti. Il libro sarà presentato sabato (giorno del 90° compleanno di Fantini), alle 18, alla libreria Mondadori, nell’ambito della rassegna ‘Il gusto delle storie’, promossa dalla Biblioteca Loria. L’incontro sarà condotto da Marina Colli, interviene l’attrice Elisa Lolli. La partecipazione è libera. Con Leda si viaggia nelle pagine di un’esistenza complessa, scossa da ostacoli e fratture, protesa alla ricerca della bellezza nelle sue molteplici forme, superando gli stereotipi e i conformismi di un’epoca in cui, se si fosse nati femmina, il destino sarebbe stato pressoché scritto. Nonostante le sue fragilità, il coraggio di essere se stessa sarà il motore che renderà Leda una straordinaria donna, pittrice, docente e madre. E a narrare la fitta trama di eventi, peripezie, incontri, acrobazie esistenziali, dolori profondi e gioie travolgenti è proprio la figlia, Elisabetta Pozzetti. Il libro, che nel 2024 è stato messo in scena al teatro Pedrazzoli di Fabbrico e alla biblioteca Loria, combina narrazione, biografia e fotografie.

Maria Silvia Cabri