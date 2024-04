"Lega addio, andiamo con Macchioni. Sbagliato ricandidare Menani"

Due consiglieri comunali lasciano la Lega e passano alla lista civica di Francesco Macchioni. Si tratta di Andrea Boni e Sara Spagni, entrambi eletti nel 2019 – 58 preferenze il primo, 40 la seconda, che del consiglio comunale è vicepresidente – ma da tempo, hanno detto i due, "in disaccordo con linee guida nelle quali non ci riconosciamo più". La goccia che ha fatto traboccare il vaso "la decisione ‘romana’ di ricandidare Gian Francesco Menani alla carica di sindaco, imposta al territorio". Da qui il passaggio, "sofferto e meditato", alla civica di Francesco Macchioni, "di cui condividiamo diverse battaglie, tra cui quelle sulla sicurezza, quella sul porta a porta e sulla chiusura di SGP". Il passaggio, già formalizzato, porta a tre i consiglieri che rappresentano il gruppo consiliare che fa capo a Macchioni, "dando ulteriore forza – dice lo stesso Macchioni – alla mia candidatura a sindaco: già nelle settimane scorse, in lista sono entrati anche Martina Debbia, e Matteo Romoli, usciti rispettivamente da Forza Italia e Fratelli d’Italia, evidenziando quanto si sta delineando nel centrodestra sassolese dopo la decisione di ricandidare il sindaco uscente". Macchioni, che nel 2019 ottenne un 4,9% che gli valse il seggio in consiglio, riparte da quel risultato per migliorarlo e, ottenuto l’appoggio alla sua candidatura a Sindaco anche della civica ‘Siamo Sassuolo’ (1,5% nel 2019) allarga il progetto. "Vogliamo – conclude – offrire un’alternativa agli elettori di centrodestra che non condividono la scelta di ricandidare il sindaco uscente Menani".

s.f.