Lega dilettanti in giudizio contro Forlì e Ravenna

Chi in Romagna, fra Forlì e Ravenna, era certo che ieri la Lnd avrebbe bloccato i playoff è rimasto deluso. D’altronde giovedì sera il Coni era stato chiaro nel rigettare le istanze cautelari dei due club, non ritenendo di dover fermare la stagione prima dell’udienza che ci sarà fra una ventina di giorni, quando ormai con la post season cominciata non ci potranno essere effetti sulla classifica: di fatto il Coni aveva già dato con quella scelta il suo parere sull’infondatezza del ricorso del Forlì. Così ieri di prima mattina è subito arrivata la designazione dell’Aia per la sfida Ravenna-Lentigione (Matina di Palermo), quindi nel pomeriggio il comunicato ufficiale della Lnd con il riepilogo del programma della post season, quindi dopo le 16 anche il Ravenna si è arreso e sul proprio sito ha annunciato l’apertura della prevendita per la gara con i reggiani. Tutto secondo attese, almeno del Carpi, che non ha mai temuto di vedersi privato della promozione in Serie C. Ma ieri per Forlì (e anche Ravenna che si era costituito a rimorchio) è arrivata una brutta sorpresa con la costituzione in giudizio da parte della Lnd contro i ricorrenti, atto giuridico senza precedenti da parte della Federazione negli ultimi dieci anni di giurisprudenza sportiva. Non è un mistero che a Roma siano piuttosto infastiditi dal comportamento delle due società, quasi al limite della lite temeraria, e l’atto a firma dell’avvocato Luigi Medugno e sottoscritto dal presidente Giancarlo Abete è piuttosto chiaro visto che si annuncia la costituzione "eccependo l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito nonché insistendo per il rigetto delle istanze cautelari anche nella sede collegiale". Chiuso il capitolo (l’udienza del Coni sarà del tutto ininfluente sulla classifica), il Carpi si può concentrare sul ritorno in campo per la Poule scudetto di mercoledì 15 e dopo due giorni di riposo tornerà ad allenarsi lunedì.

Davide Setti