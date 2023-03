Lega, imbrattata le sede: "Colpa del clima d’odio"

"Affondiamo la Lega. Assassini". Sono questi i pesanti e gravi insulti, scritti a caratteri cubitali con una vernice spray, venerdì notte sulla saracinesca della sede della Lega Nord, in via Gobetti. Ignoti, infatti, hanno utilizzato vernice nera e rossa per imbrattare la sede e sull’episodio, ora, sono in corso accertamenti. Ad intervenire sull’atto vandalico sono il commissario Lega Emilia e capogruppo del gruppo regionale della Lega Matteo Rancan e Guglielmo Golinelli, segretario provinciale Lega Modena che condannano con forza il gesto. "Una vergogna: c’è ancora chi crede che imbrattare una saracinesca sia un atto rivoluzionario – sottolineano gli esponenti – Le scritte apparse sulla saracinesca della sede di Modena della Lega sono l’ennesimo gesto vile e intimidatorio messo in atto, che non sortirà alcun effetto sul nostro lavoro quotidiano". Secondo gli esponenti della Lega quanto accaduto è il risultato di una campagna d’odio messa in atto nei confronti del carroccio da alcuni esponenti di sinistra. "Esponenti – concludono - che si professano democratici ma che preferiscono la violenza verbale al contraddittorio e, associando il nostro partito a un pericolo nazifascista alimentano un clima d’odio". Ora saranno effettuati accertamenti da parte della polizia per individuare i responsabili dell’atto vandalico. Nella zona sono presenti telecamere.

"Esprimo piena solidarietà alla Lega di Modena per il vile ed incivile atto che ha colpito la sede cittadina. E’ chiaro che a Modena ci sono persone che conoscono l’intolleranza e l’offesa come l’unica forma di espressione politica. Ed è grave quando questa si esprime in gesti vandalici", ha detto Piergiulio Giacobazzi, capogruppo di Forza Italia.