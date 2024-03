Lega: "Non funziona la nuova sanità"

"Fanano: quale iniziative intende intrapremdere la giunta regionale per garantire il servizio di emergenza urgenza adeguato nel comune di Fanano e di conseguenza in quelli di Sestola e Montecreto dopo la riorganizzazione sanitaria partita il 1° marzo?". E poi ancora: "Cosa aspetta la Regione a dare risposte anche alle criticità emerse a Sestola riguardo al servizio di guardia medica e quali soluzioni intenda trovare per garantirne l’adeguatezza nei territori interessati". E’ quanto chiede in un’interrogazione alla Giunta regionale il consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi, che lancia l’allarme riguardo alla situazione della sanità nel territorio di Fanano dopo la riconversione del punto di primo intervento in Cau. "Questa decisione è in realtà un taglio netto dei finanziamenti alla Sanità, mascherati da riforma del sistema di emergenza urgenza -attaccano il consigliere regionale leghista e Stefano Marchetti segretario leghista della sezione Alta Montagna- innescando un allarme diffuso tra le associazioni sindacali sanitarie e l’amministrazione comunale di Fanano, evidenziando l’urgenza di una revisione della riorganizzazione sanitaria". Anche perché -spiegano- una sola guardia medica festiva su sei comuni, che comprendono un’area montana molto estesa ed impervia mette a rischio la salute di residenti e turisti. Non va meglio per i comuni di Riolunato, Pievepelago e Fiumalbo dove, per carenza di medici, spesso il servizio di emergenza urgenza viene a mancare ricadendo sulle spalle dei medici di base già oberati e sotto organico".