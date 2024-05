Lega, Salvini rilancia Menani: "Sassuolo Distretto eccezionale. La Bretella alleggerirà il traffico"

Ieri mattina poco più di 150 persone hanno accolto il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al Teatro Carani di Sassuolo, rimasto parzialmente vuoto ma presidiato per l’occasione da Polizia e Carabinieri in forze: non certamente i numeri di qualche anno fa, come lo stesso ha ammesso tra le righe. "Entrammo nel governo Draghi come primo partito, ne uscimmo con molti meno voti", ha detto il Ministro, che non rimpiange la scelta fatta negli anni di pandemia: "Quando si combatte devi esserci, non devi preferire altro".

Ad aprire l’evento mattutino è stato il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, in corsa per la riconferma all’incarico di primo cittadino alle elezioni dell’8 e 9 giugno, seguito dal consigliere regionale Stefano Bargi, anch’egli candidato alle europee nella Circoscrizione Nord-Est. Nel suo intervento, durato circa un’ora, il vicepremier si è dimostrato consapevole dell’importanza del tessuto economico di Sassuolo e delle specificità del territorio, complimentandosi per la presenza di un distretto industriale che ha definito "incredibile". Salvini ha più volte sottolineato l’importanza della realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, progetto da sempre sostenuto dalla Lega, che si scontra però con il dissenso di una parte della politica. Come noto, le principali critiche mosse a questo progetto da chi vi si oppone riguardano l’impatto negativo che la realizzazione della Campogalliano-Sassuolo potrebbe avere sul cambiamento climatico e l’inquinamento dell’aria; ma rispetto a questa tematica, il Ministro ha sottolineato come "l’ambiente possa andare di pari passo con lo sviluppo economico", e che la bretella, tra le altre cose, "permetterebbe alle persone di andare a lavorare senza perdere ore nel traffico". Nel segno dello slogan ’Più Italia, meno Europa’, Salvini ha poi preso posizione sulle normative UE sulle case e le auto, che ha apostrofato come "follie ideologiche di Bruxelles". Al centro del suo intervento, alcuni temi a lui cari, come la difesa dei confini nazionali – si è definito "orgoglioso di rischiare la galera" per aver difeso il proprio paese – e quello della famiglia, che è per lui "cellula fondamentale del futuro, e non concetto del passato".

Non poteva infine mancare un cenno alla discussa candidatura del Generale Vannacci nelle fila del suo partito: "Ho letto su un quotidiano che il grado di civiltà degli italiani si misurerà in base ai voti che prenderà Vannacci: temo proprio che questo paese sarà pieno di incivili".

Presenti anche i candidati sindaco del centrodestra dei Comuni di Formigine e Maranello, Maurizio Prandi e Barbara Goldoni, oltre agli stati maggiori della Lega cittadina, dal segretario Sharon Ruggeri ai candidati al prossimo Consiglio comunale, tra i quali ricordiamo Graziano Tonelli, Catia Trentini, Giuseppe Vandelli, Gianluca Vincenzi, Luca Volpari, che Salvini ha salutato con un messaggio carico di aspettative: "Penso che la Lega sarà una bella sorpresa di queste europee. Vi voglio bene, grazie, viva Sassuolo!". Sul finale Roberta Carassai, mamma di Venturelli, ha ringraziato Menani e ha fatto appello a Salvini perchè il governo si impegni di più per gli scomparsi.