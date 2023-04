Lega: "Sottopasso, troppi incidenti: sollecitiamo la giunta"

"Alla luce dell’ennesimo incidente che, oramai a cadenza mensile, continua a coinvolgere veicoli ingombranti nel sottopassaggio di via Pezzana, sollecitiamo l’assessore Paolo Malvezzi a pronunciarsi in materia". A intervenire è Giulio Bonzanini, consigliere comunale Lega, che 2 anni fa ha presentato una mozione, votata all’unanimità, relativa alla possibilità di predisporre sistemi atti a mettere in sicurezza il sottopasso. "Presenteremo di nuovo un’interrogazione per avere risposte sullo stato dei lavori" annuncia.