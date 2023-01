Legacoop, si chiude l’era Benini Barbieri è il nuovo presidente

di Alberto Greco Cambio al vertice di Legacoop Estense che ieri, dopo la sua nascita nel 2016, ha celebrato il suo secondo congresso. Al ferrarese Andrea Benini succede il modenese Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia, una delle più importanti cooperative italiane, attiva nel campo dei servizi energetici. "Quelli trascorsi – ha detto Benini davanti ai delegati delle 202 cooperative che compongono la galassia di Legacoop Estense che associano 482.000 soci e impiegano 33.000 occupati, producendo un fatturato annuo pari a 7,36 miliardi di euro – sono stati per me anni di grande impegno e passione, in cui abbiamo lavorato per costruire un’associazione che è stata una casa, dove incontrarsi e collaborare come in una grande famiglia; una scuola, per tanti giovani e aspiranti cooperatori; un laboratorio, dove abbiamo costruito nuovi progetti, portato a termine fusioni, reti, consorzi, trovato soluzioni e risorse per superare momenti di crisi, creato sinergie e introdotto innovazione". Barbieri, che nel modello di governance previsto manterrà anche la presidenza di Cpl Concordia, verrà affiancato da due vicepresidenti, la modenese Francesca Federzoni, presidente di Politecnica, riconfermata nel ruolo, e la new entry Daniele Bertarelli, ferrarese e presidente della cooperativa sociale ferrarese Cidas. "Non sarà una sfida semplice –...