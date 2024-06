Legalità, Centro intitolato a Mosto: "Ricordiamo un grande uomo"

Coniugare la legalità con l’inclusione sociale, ricordando il comandante Lorenzo Mosto: termina così, il decennale servizio del sindaco Francesco Tosi. Il complesso di beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnato al Comune di Fiorano nella frazione di Spezzano, è stato intitolato alla memoria del luogotenente, comandante della stazione dei Carabinieri locale per diciassette anni. Insignito della prestigiosa Medaglia Mauriziana, riservata ai dieci lustri di carriera militare, Mosto morì tragicamente in un incidente stradale nell’estate del 2022. Ieri sera, il primo cittadino fioranese – sotto le note della banda ’Flos Frugi’ – ha tagliato l’ultimo nastro del suo secondo mandato amministrativo, accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri, Antonio Caterino, e dalla famiglia Mosto, arrivata direttamente da Barrafranca (Comune della Sicilia) e protagonista di una donazione di diecimila euro in favore degli edifici ristrutturati. Il capannone sarà la casa dell’hub logistico di raccolta delle eccedenze alimentari ’Arnia - la Dispensa del Distretto’, mentre i due appartamenti potranno accogliere persone in situazioni di povertà estrema.

Il "Centro della legalità Lgt. Lorenzo Mosto" si inserisce, tra le altre opere realizzate, nel nobile progetto GenerAzione Legale: promosso dall’Unione dei Comuni sostenuto dalla Regione, esso si pone l’obiettivo di offrire quanti più strumenti possibile, soprattutto alle ultime generazioni, per riconoscere e sconfiggere atteggiamenti di stampo mafioso. E quale esempio migliore dare ai giovani, se non sottrarre stabili alla criminalità organizzata per "offrirli" alla cittadinanza, anche oltre i confini della città biancorossa. "Oggi - dichiara un emozionato Francesco Tosi, ricordando il compianto comandante - indosso la fascia per l’ultima volta nella mia vita. È un particolare onore che ricada in un’occasione come questa, nella quale ricordiamo un grande uomo, un grande servitore dello Stato, un grande amico. La giunta ha voluto intitolare i beni confiscati, che saranno a servizio del Comune, alla memoria futura del luogotenente Lorenzo Mosto. Il comandante era molto amato dai cittadini fioranesi, sapeva essere autorevole conservando al contempo una grande umanità. Mosto ha avvicinato tutti noi alle istituzioni".

Gabriele Arcuri