Legalità e imprese a Confesercenti

’Legalità e piccola impresa. Valori da preservare per la sicurezza del tessuto economico e sociale del territorio’ è il titolo dell’evento in programma oggi a partire dalle 16.30 presso l’Auditorium della sede provinciale di Confesercenti (in via Paolo Ferrari 79 a Modena). L’incontro si apre con i saluti del presidente provinciale Confesercenti Mauro Rossi e del sindaco Gian Carlo Muzzarelli; coordinati dal direttore provinciale dell’associazione Marvj Rosselli intervengono la senatrice Vincenza Rando, Andrea Bosi, assessore alle Politiche per la Legalità e Giancarlo Melandri, Coordinatore Regionale della Rete per la Legalità “Sos Impresa”. Conclude i lavori la Prefetta Alessandra Camporota.