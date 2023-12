Legalità, premio di studio alla ricerca sui rider

’Rider: GIG Workers nella Repubblica fondata sul lavoro’. Si intitola così l’elaborato della studentessa in Giurisprudenza, al quarto anno, Sara Ceccarelli che si è aggiudicata la quinta edizione del premio di studio ’Legalità e territorio’ del Comune di Modena rivolto a studenti e dottorandi delle facoltà di Giurisprudenza, Economia e Ingegneria di Unimore. Il premio è di 1.500 euro ed è stato assegnato dalla commissione all’unanimità per un elaborato sulla realtà dei cosiddetti riders per come ’ha descritto le principali questioni giuslavoristiche legate alla figura dei ciclo-fattorini e al ruolo svolto dalle piattaforme digitali in questo contesto, riferendosi anche al protocollo d’intesa siglato dal Comune di Modena per migliorarne lo condizioni di lavoro’. Sono state assegnate anche due menzioni speciali (dal valore di mille ciascuna) allo studente di Ingegneria Giovanni Pio Longo per l’elaborato ’L’ossimoro del gioco d’azzardo: lo “scherzo” che crea dipendenza’ e alla studentessa di Economia Beatrice Tosatti per il prodotto multimediale ’Crisi climatica: la responsabilità dell’uomo tra reati ambientali e calamità naturali’.

Il testo di Longo sul gioco d’azzardo patologico si concentra sulla realtà regionale e provinciale, analizzando l’attualità delle azioni svolte sul territorio locale, mentre il prodotto multimediale di Tosatti è un video ’descrive in maniera molto comunicativa il fenomeno dei reati ambientali e delle calamità, partendo da un livello generale fino alla situazione locale, con anche un riferimento all’alluvione in Emilia-Romagna’. Gli studi saranno pubblicati sul sito del Comune di Modena, alla pagina dedicata alle politiche per la legalità (www.comune.modena.itlegalita-e-sicurezze).

In occasione della consegna dei premi, l’assessore alle Politiche per il lavoro e la legalità Andrea Bosi ha sottolineato l’impegno del Comune per la promozione della cultura della legalità attraverso il merito e continuando "a investire sui giovani per rafforzare una cultura della cittadinanza responsabile: attraverso la conoscenza, lo studio e l’analisi i ragazzi e le ragazze di Unimore contribuiscono a studiare i fenomeni di illegalità che toccano anche il nostro territorio e con la conoscenza si contribuisce alla prevenzione e al contrasto".