Legata e violentata, arrestato un 20enne. La donna è stata aggredita mentre era in bici

Modena, 4 ottobre 2025 - L'avrebbe spintonata e aggredita e dopo averla trascinata in punto isolato e averle legato con una corda prima le mani e poi il collo, l'avrebbe costretta a subire violenza sessuale. Un 20enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna. La denuncia risale al 19 agosto e sarebbe avvenuta sul percorso 'Vivi Naturà di San Damaso’ (Modena). Ieri la squadra mobile ha eseguito l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal tribunale su richiesta della procura. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima - una donna in sella alla sua bicicletta presso le Casse di espansione del fiume Panaro - sarebbe stata spintonata e aggredita e violentata. L'uomo sarebbe poi fuggito rubando la bicicletta della donna, del valore di circa 4.500 euro, e gettando poco più avanti i suoi effetti personali. Le indagini sono partite dall'analisi delle celle telefoniche attivate nella zona, che ha permesso di individuare l'utenza dell'indagato compatibile con la presenza sul luogo del delitto. La vittima ha fornito una descrizione accurata che ha consentito di realizzare un identikit. La perquisizione disposta dalla Procura il 30 settembre ha dato esito positivo: nella casa del giovane sono stati rinvenuti la forcella della bicicletta rubata e gli indumenti utilizzati durante l'aggressione. Il telaio della bici è stato recuperato dai Vigili del Fuoco in un canale a Castelfranco Emilia. La vittima ha riconosciuto senza dubbi la forcella e il telaio della sua bicicletta. Le impronte digitali dell'indagato sono risultate compatibili con i frammenti individuati sul telefono cellulare e su una lente degli occhiali della vittima, sequestrati dalla Polizia Scientifica durante il sopralluogo.