Leggi e bilanci nel baby-Parlamento

Un Parlamento di giovanissimi tra i 6 e gli 11 anni, regolarmente eletti e chiamati a votare in assemblea progetti e relativi bilanci. E’ quanto sta succedendo concretamente in una cinquantina di classi delle scuole primarie dell’Emilia Romagna dove è partita ufficialmente la ‘legislatura’ del ‘Parlamento dei Ragazzi’. L’idea è di Riccardo Nencini, Presidente del Gabinetto Letterario Vieusseux di Firenze che ha lanciato questa idea trovando subito sia il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, sponsor dell’iniziativa e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale. Ogni scuola della regione elegge un ‘Parlamento’ con uno o più parlamentari per ogni classe: i ragazzi devono proporre progetti ed hanno un budget di 500 euro a disposizione: una volta votato a maggioranza, il progetto viene sottoposto ad una giuria che sceglierà dieci scuole cui assegnare i fondi necessari a realizzarlo. Un’iniziativa che avrà come atto finale, il 23 marzo al Teatro Alighieri di Ravenna, la premiazione delle 10 scuole vincitrici e la consegna dell’assegno da spendere.

Il first mover è stata la Scuola Toddlers (in inglese sono i ragazzi da 1 a 11 anni) di Formigine, la cui direttrice Monica Frasca è ora la coordinatrice del progetto, cui si sono aggiunte la Vittorino da Feltre di Sassuolo e altre scuole delle province di Bologna, Reggio Emilia, Forlì e Ravenna.