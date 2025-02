Lei uccisa, genitori tassati. Il Fisco ora ammette: "Dispiaciuti ma è la prassi"

E’ approdato in Parlamento il caso delle cartelle esattoriali recapitate ai parenti di Giulia Galiotto, la 30enne di Sassuolo, nel Modenese, ammazzata a colpi di pietra dal marito Marco Manzini – oggi libero – nel 2009. Parliamo di oltre seimila euro di imposte di registro relative alla registrazione dell’ordinanza del giudice civile anche se, di fatto, la famiglia della vittima ha percepito a oggi una parte irrisoria rispetto al risarcimento disposto in sentenza. A presentare un’interrogazione al ministro dell’Economia Giorgetti è stato il deputato modenese Pd Stefano Vaccari, insieme ai colleghi Debora Serracchiani e Federico Gianassi. Nell’interrogazione si chiede di fare chiarezza sulla vicenda. "Oltre al danno, la beffa - commenta Vaccari –. I seimila euro richiesti sono calcolati a partire dalla cifra di un milione e 200 mila euro che la famiglia avrebbe dovuto ricevere a titolo di risarcimento, ma che non ha mai ricevuto". Nell’interrogazione, si chiede al ministro Giorgetti "quali siano i criteri utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione e il successivo invio delle cartelle esattoriali ai familiari di Giulia Galiotto. Ad annunciare un’interrogazione parlamentare è anche l’onorevole grillina Stefania Ascari: "Una famiglia già devastata dalla perdita di una figlia deve scontrarsi con uno Stato che le chiede di pagare le tasse su un risarcimento che neanche ha mai ricevuto. Non è ammissibile".

L’Agenzia delle Entrate, intanto, ‘motiva’ l’invio degli avvisi di liquidazione, manifestando al contempo vicinanza alla famiglia Galiotto. "Pur dovendo, purtroppo, confermare la correttezza del proprio operato nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di registro, l’Agenzia si è immediatamente attivata per promuovere un confronto istituzionale con il ministero della Giustizia al fine di verificare l’applicabilità dell’istituto della registrazione a debito, in base al quale la parte danneggiata viene esonerata dal pagamento – spiegano dall’Ente –. Questo istituto si applica alla sentenza di condanna nell’ambito del processo penale ma non anche, come nel caso in questione, alla successiva pronuncia esecutiva nel processo civile".

Giovanna Ferrari, mamma della vittima che per prima ha denunciato quanto accaduto sottolinea il disinteresse dello Stato a fronte di simili avvenimenti. "Gli stessi risarcimenti così elevati sono una beffa. Solo dei nababbi potrebbero risarcire per intero cifre del genere ma da qui a evitare in tutti i modi, anche non legali come il lavoro in nero, di risarcire almeno il possibile, ce ne passa. C’è un vuoto normativo che penalizza il creditore, in questo caso un soggetto che è già stato abbondantemente penalizzato da reati gravissimi". "Come attiviste della casa delle donne contro la violenza e come centro antiviolenza di Modena esprimiamo forte vicinanza a Giovanna Ferrari e ai suoi familiari – afferma infine la presidente Elena Campedelli. Si tratta di una grave forma di rivittimizzazione".