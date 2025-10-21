Lella Costa, Gioele Dix e gli omaggi a De André, Gaber e Modugno

Sono sette gli spettacoli - dal 31 ottobre al 27 marzo 2026, sempre con inizio alle 21 – in cui si articola la stagione teatrale 2025/2026 del Cinema Teatro Comunale di Bomporto, curata da Ater Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Tra prosa, musica e cinema, una proposta ricca e variegata per offrire emozioni e suggestioni ad un pubblico interessato ed attento alla qualità, con omaggi a tre grandi cantautori italiani come Giorgio Gaber, Fabrizio De André e Domenico Modugno.

Ad aprile il cartellone, il 31 ottobre, ‘Biglia - palchi in pista’, circuito Ater Fondazione dedicato alla musica dal vivo, con la sonorizzazione del film opera simbolo del cinema espressionista tedesco ‘Il gabinetto del dottor Caligari’ di Robert Wiene (Germania, 1920) a cura di Stefano Pilia e Collettivo Soundtracks 2024, in collaborazione con il Centro Musica del Comune di Modena.

Il primo spettacolo di prosa ‘Otello – di precise parole si vive’, con Lella Costa (nella foto) diretta da Gabriele Vacis, per poi passare a Gioele Dix che porta sul palco ‘Ma per fortuna che c’era il Gaber – Viaggio tra inediti e memorie del Signor G’, da lui scritto e diretto oltre che interpretato, con musiche dal vivo. Il 2026 si apre con ‘Metaforicamente Schiros’, interpretato da Beatrice Schiros e da lei scritto assieme a Gabriele Scotti; Laura Marinoni presenterà invece ‘L’amore scoppiò dappertutto – Per Fabrizio De André’, e poi andrà in scena ‘La sparanoia – Atto unico senza feriti gravi purtroppo’, ideato e scritto da Niccolò Fettarappa e da lui interpretato e anche diretto assieme a Lorenzo Guerrieri. A chiudere la stagione, il 27 marzo, un altro spettacolo tra prosa e musica: ‘Nel blu – Avere tra le braccia tanta felicità’ di e con Mario Perrotta. Anche questo spettacolo sarà audiodescritto per le persone con disabilità visiva, a cura del Centro Diego Fabbri di Forlì.

Ad arricchire il cartellone ci sarà anche una mini rassegna di Teatro per Famiglie: Kosmocomico Teatro con ‘Pulcetta dal naso rosso’ e ‘Gli omini rossi e Babbo Natale’ della Compagnia Teatrale Mattioli.

Maria Silvia Cabri