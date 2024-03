Lella e un Otello di oggi . Bisio e la vita di tutti

"I classici continuano a parlarci, a stupirci, a incantarci. A volte ci aiutano perfino a capire chi siamo, cosa ci sta succedendo adesso", dice Lella Costa che riporta in scena, a 24 anni dal debutto, quell’ "Otello (di precise parole si vive)" , ideato con Gabriele Vacis (insieme a lei nella foto), che da Shakespeare muove verso la contemporaneità: venerdì 15 e sabato 16 al teatro Storchi. Al Michelangelo, domani e mercoledì Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, con Adriano Evangelisti, sono "I Mezzalira" in un racconto tragicomico di "panni sporchi fritti in casa": sabato 16 poi arriverà Claudio Lauretta con i mille volti e le mille voci dei suoi personaggi, "Nei loro panni".

Domani al Carani di Sassuolo Claudio Bisio porterà "La mia vita raccontata male" di Francesco Piccolo, una vita come quella di ognuno di noi, fra sbagli, intuizioni e momenti di trascurabile felicità. Mercoledì 13 al Fabbri di Vignola, invece, "Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempo di guerre)", evocando le opere di Angelo Beolco, commediografo veneto del Rinascimento. Quattro appuntamenti per sabato 16: al Comunale di Carpi Danilo Nigrelli e Irene Ivaldi in "Festen. Il gioco della verità", una famiglia borghese e i tabù più profondi, all’Astoria di Fiorano "I Macbeth" di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, a Concordia il divertente "Tuttorial" degli Oblivion e al Cantelli di Vignola "La felicità di Emma" di e con Rita Pelusio.

