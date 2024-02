Lella innamorata . Alessio omerico

Un uomo e una donna in età avanzata si innamorano e riescono a condividere vita, sogni e speranze. Sono "Le nostre anime di notte" che Lella Costa (nella foto) ed Elia Schilton porteranno mercoledì 14, San Valentino, al teatro del Popolo di Concordia. Sabato 17 e domenica 18 al Comunale di Carpi Alessio Boni e Iaia Forte in "Iliade. "Il gioco degli dei", una riscrittura del poema di Omero, sulla guerra di tutte le guerre. Tre appuntamenti al teatro Michelangelo di Modena: domani e mercoledì Michele La Ginestra ne "Il piacere dell’attesa", un giardiniere ‘stritolato’ fra i tempi della natura e quelli della frenesia, venerdì 16 la comicità di Debora Villa in "Tilt. Esaurimento globale" e sabato 17 Gad Lerner e Silvia Truzzi ne "Il sogno di Gramsci".