"L’emergenza è massima"

"Siamo in una situazione di massima emergenza, sembra di essere arrivati al famoso 1984 di Orwell in cui ciò che è vero sembra falso e ciò che è falso sembra verosimile. Siamo arrivati alla normalizzazione di una situazione non accettabile, ma molte persone sembrano non farci caso. C’è una sfiducia generalizzata da parte dei modenesi. Mia figlia ha diversi compagni di classe che sono stati aggrediti fuori da scuola e in autobus e per questo è giusto che genitori e cittadini superino la barriera della paura e dell’indifferenza e che inizino a reagire. L’unione fa la forza ed è ora di prendere consapevolezza del problema. Finché ho la libertà d’espressione è giusto che venga qui a far sentire la mia voce".