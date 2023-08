L’emergenza migranti Emilia-Romagna polveriera Un delitto spacca Modena

di Valentina Reggiani

In Emilia-Romagna la situazione migranti è tesissima. L’accogliente Bologna, due giorni fa, si è trovata costretta a dichiarare il ’tutto esaurito’: non c’era un letto dove sistemare quattro stranieri minorenni. E ieri, dopo le dure proteste dei sindaci del territorio, cento uomini e donne inizialmente destinati alla regione sono stati redistribuiti in Campania e Calabria. La toppa, però, non è bastata a spegnere le polemiche, che hanno trasformato la via Emilia in una vera polveriera. Il governatore Bonaccini è allarmato: "C’è il rischio che nelle città arrivino le tendopoli. Servono strutture. Senza una pianificazione temo che possa esplodere la rabbia sociale".

È quella di Modena, teatro domenica pomeriggio di un orribile omicidio, in pieno centro, a pochi passi da passanti e turisti. La vittima, un nigeriano di trent’anni, si chiamava Friday Endurance e risiedeva a Reggio Emilia. Friday è stato ucciso con numerose coltellate al collo, forse per questioni legate allo spaccio di droga: i suoi assassini si sono dati alla fuga.

Dopo la tragedia il Pd non ha perso tempo e ha puntato il dito contro Giorgia Meloni: "Non possiamo girarci dall’altra parte – ha alzato la voce il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – rispetto a una realtà che negli ultimi tempi ha visto un aumento di aggressioni e di violenze, mentre sul territorio sono triplicati i trasferimenti di migranti senza un’adeguata rete di accoglienza". Per il sindaco in assenza di condizioni dignitose queste persone sono "in balia della criminalità, lasciati senza prospettive, e spesso diventano manovalanza dello spaccio". Muzzarelli ricorda anche un recente incontro col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: "Abbiamo affrontato questi temi con un’attenzione particolare ai minori stranieri non accompagnati. E le risposte ricevute fino a oggi non sono soddisfacenti".

Sono parole che hanno fatto saltare sulla sedia tutti gli esponenti dell’opposizione cittadina, che da sempre imputa alla sinistra di aver accolto tutti in modo indiscriminato: "L’eredità che lascia Muzzarelli – hanno esclamato i leader locali di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò e Luca Negrini – sono gli spacciatori dietro l’Accademia militare, lungo uno dei più importanti viali del centro. I due accoltellamenti mortali in meno di cinque mesi sanciscono quanto sia stata fallimentare la politica inclusiva di questa amministrazione".

Sono passati, infatti, solo pochi mesi dall’omicidio – altrettanto cruento e compiuto in un parco del centro, il Novi Sad, un venerdì pomeriggio – di Mohamed Arham, un 16enne pakistano che venne ferito a morte dalle coltellate di tre connazionali, anche loro giovanissimi. Un episodio che interrogò tutta la comunità sulla sua reale capacità di accogliere questi minori ’non accompagnati’. Proprio ieri la prefettura modenese ha pubblicato un avviso in cui fa sapere di necessitare di (almeno) altri 50 posti destinati ai ragazzi. Anche l’arcivescovo di Modena e Nonantola Erio Castellucci, in quei giorni, aveva voluto richiamare tutti alla responsabilità: "Guardiamo oltre il nostro orticello e trattare con più attenzione le persone più vulnerabili".