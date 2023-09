L’Ensemble Seicento e Missaggia domani alla Rocca di Vignola

Domani alle 21 nella Sala dei Contrari della Rocca di Vignola appuntamento con ‘Concerto piccolo e concerto grosso. Dalla sonata per più violini al concerto, con musica di G. Gabrieli, A. Corelli e A. Vivaldi’. L’evento, nel calendario della rassegna musicale Grandezze e Meraviglie, viene proposto dall’Ensemble Seicento e da Fabio Missaggia (in foto), al violino, come un duplice concerto: il primo vede degli splendidi esempi di sonata italiana del Primo Seicento in una sorta di evoluzione dello stile, da quello non ancora idiomatico di Giovanni Gabrieli al virtuosistico di Biagio Marini; il secondo mette a confronto i due artefici del concerto italiano Arcangelo Corelli, con la sua maestosa classicità che traspare nei concerti da camera, e Antonio Vivaldi, considerato un rivoluzionario perché superò i limiti del concerto grosso per trasformarlo in concerto solistico a tutti gli effetti. Quanto ai protagonisti della serata, Ensemble Seicento è nata all’interno del Dipartimento di Musica Antica di Vicenza con lo scopo di esplorare lo straordinario repertorio del primo Seicento italiano e, in particolare, veneto. Fabio Missaggia si dedica da molti anni alla musica antica, è primo violino e direttore principale de I Musicali Affetti.