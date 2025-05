Lenzini: "Comunità e coraggio saranno i miei concetti chiave"

"Comunità e coraggio". È questo lo slogan con cui l’attuale capogruppo del Pd di Modena, Diego Lenzini, ha presentato ufficialmente la propria candidatura al ruolo di segretario ieri sera, davanti a un centinaio di persone radunate al Vibra. Erano presenti per l’occasione anche il presidente della Provincia Braglia, i consiglieri regionali Gian Carlo Muzzarelli e Maria Costi, gli assessori Venturelli e Bortolamasi, il presidente del Consiglio comunale Carpentieri e il consigliere Alberto Bignardi.

"Questa sera – ha spiegato Lenzini – parliamo in primo luogo di "comunità", perché abbiamo una rete importante che dobbiamo valorizzare, che ci distingue dagli altri partiti e ci permette di avere un radicamento profondo e autentico sul territorio. Si tratta di una comunità ricca, fatta di volontari, di iscritti, di persone che organizzano le feste, tengono aperti i circoli, fanno politica e partecipano all’elaborazione, che va riconosciuta e valorizzata. L’altro pilastro di questa mozione è il "coraggio": abbiamo bisogno di una politica che non abbia paura di affrontare le sfide del presente e del futuro, anche mettendo in discussione ciò che è stato fatto finora. Serve il coraggio di guardare in faccia i problemi, di immaginare un domani diverso e fare ciò che serve per realizzarlo".

Per l’attuale capogruppo, essere segretario vorrebbe dire innanzitutto mettersi al servizio del partito.

"Il segretario – prosegue Lenzini – è qualcuno che si prende in carico l’onere di far crescere un partito accompagnandolo, ascoltandone i bisogni e supportandolo sempre. Per me, questo deve essere un cammino di squadra, condiviso: in qualità di segretario, vorrei far crescere insieme a me i giovani, che considero una parte fondamentale del nostro futuro, dargli responsabilità, pretendere che si mettano in gioco, formarli e coinvolgerli attivamente. Il mio obiettivo principale sarebbe quello di lasciare un partito migliore di quello che ho trovato".