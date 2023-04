Leonardo Pesce è il nuovo a.d. di Panariagroup negli Stati Uniti

Leonardo Pesce (nella foto) è il nuovo amministratore delegato di Panariagroup USA, la business unit statunitense che fa capo al Gruppo guidato da Emilio Mussini, colosso del settore ceramico che si appresta ad affrontare il più importante appuntamento fieristico di oltreoceano, ovvero il Coverings, il Salone internazionale dedicato alle superfici ceramiche e in pietra in programma da martedi a venerdi prossimi a Orlando e al quale si prevede la partecipazione di oltre 20mila visitatori tra costruttori, sviluppatori real estate, distributori, retailers, architetti e professionisti del design. Pesce, che assume la guida di Panariagroup USA, 150 milioni di fatturato, vanta oltre 20 anni di esperienza in aziende del settore ceramico nel mercato americano, e comprovate capacità nello sviluppo di strategie di espansione aziendale che hanno portato a risultati di successo in diverse e complesse condizioni di mercato. "La sua nomina rappresenta un altro passo importante della Società verso il presidio sempre più strutturato e in costante evoluzione del mercato americano: la partecipazione a Coverings- commenta il Presidente di Panariagroup Emilio Mussini - è una tappa importante della nostra esperienza negli Stati Uniti e ci permette di rinforzare la nostra presenza sul mercato americano, sempre più rilevante per la nostra strategia di export".