Leonardo sfida il diabete e aiuta la ricerca "Torno in Grecia per correre la maratona"

Una maratona per sostenere la ricerca sul diabete. Questa è la sfida di Leonardo Varroni, spilambertese di 24 anni che, affetto da diabete di tipo 1, il 12 novembre volerà ad Atene per correre la più classica di tutte le maratone. Un’idea nata dall’esperienza del runner che, in seguito alla diagnosi, si è visto cambiare drasticamente la vita in pochi giorni. "Era l’estate del 2021 – racconta Varroni – e lavoravo come content creator nell’isola di Kos, in Grecia, in un resort bellissimo a due passi dal mare. Avevo 22 anni e mi sembrava di vivere un sogno". È proprio durante quell’estate che il giovane inizia a manifestare sintomi particolari: sete, così tanta da bere anche sei litri d’acqua al giorno, una pressione costante sul petto, nausea, vertigini e vista offuscata. Una volta tornato in Italia, basta una visita e scatta il ricovero, le condizioni sono critiche: si parla di chetoacidosi diabetica, una complicanza estremamente pericolosa dovuta all’assenza di insulina. "Quando sono tornato in Italia – spiega Varroni – stavo malissimo: avevo perso quasi 20 kg in tre settimane, non camminavo, ero completamente disidratato e mi reggevo a stento in piedi. Quando mi hanno diagnosticato il diabete di tipo 1, mi è crollato il mondo addosso: in un istante ho visto tutti i miei sogni andare in frantumi". Leonardo viene dimesso dall’ospedale il 28 agosto, mano a mano che i giorni trascorrono inizia a sentire una forza crescere dentro di sé e, in poco tempo, la sua vita cambia. "Ho capito che dovevo usare questo dolore per fare qualcosa – prosegue Varroni – e, lentamente, ho iniziato a riprendere in mano la mia vita. Per gestire il diabete servono equilibrio, attenzione ai più piccoli segnali del proprio corpo e prudenza. Ho imparato a vedere il diabete come un amico, un compagno di vita che a volte ti mette in difficoltà, ma ti obbliga a diventare una persona disciplinata e a crescere giorno per giorno". Dal 2021 a oggi Leonardo ha lavorato in Portogallo e negli Stati Uniti, si è laureato in Scienze della Comunicazione e ha iniziato a fare ciò che, fino a due anni fa, avrebbe ritenuto impossibile: allenarsi per preparare una maratona. "Prima della diagnosi – continua il runner – non avevo mai corso. Iniziare un allenamento di questo tipo con il diabete è complicato perché percorrere lunghe distanze può comportare cali di zuccheri molto pericolosi. Oggi corro per tutte le persone che vivono una grande difficoltà, non riescono a vedere la luce in fondo al tunnel e pensano che la vita finisca con la malattia: io ci sono passato, conosco questa sofferenza e voglio vivere la maratona di Atene come una rinascita".

Sulla piattaforma Rete del Dono, Leonardo ha lanciato una raccolta fondi per la Fondazione italiana diabete al fine di sostenere la ricerca sul diabete di tipo 1 e dare un messaggio di vicinanza a tutti coloro che convivono quotidianamente con la malattia. "Soltanto nelle prime 24 ore – conclude Varroni – abbiamo raccolto 350 euro. Sono molto ottimista per il futuro".

Jacopo Gozzi