Leonelli: "Maltempo, corsi d’acqua fragili"

Bene la manutenzione al fiume Panaro, ma occorre anche intervenire sulla rete idrografica minore, per scongiurare quegli allagamenti che si sono visti anche a Marano con il maltempo dei giorni scorsi. Questo è quando richiede il consigliere di opposizione Virginio Leonelli, del gruppo "Uniti per Marano", in una interrogazione: "Nella prima fase dell’allerta (rossa meteo del 15 maggio scorso, ndr), il fiume Panaro, pur in piena, ha dimostrato una buona tenuta delle acque in alveo, indubbiamente grazie agli interventi eseguiti negli ultimi anni da Aipo. Vale anche ricordare che lo stesso Parco fluviale non ha subito particolari allagamenti, grazie alla pulizia dell’alveo. La prevenzione funziona". Poi Leonelli affonda: "Altrettanto, non si può dire per il reticolo minore dei corsi d’acqua di Marano che, al contrario, hanno presentato grande fragilità, come ha dimostrato la tracimazione del Rio Piccolo, provocando l’allagamento di via Miani nella zona artigianale". Il consigliere di opposizione interroga poi l’assessore competente sulla "mancata esecuzione delle opere di manutenzione idraulica del Rio Piccolo", e chiede conto anche di quali lavori siano stati effettuati sul Rio Faellano, per il quale era stato previsto un intervento "finanziato nel 2022 dall’Agenzia della protezione civile per oltre 100.000 euro". Dall’altra parte il sindaco Giovanni Galli sottolinea: "Gli interventi di ripristino (nel caso del Rio Piccolo, ndr) si sono svolti nella stessa giornata in cui abbiamo riscontrato criticità. Abbiamo già inoltrato alla Protezione Civile alcune segnalazioni su interventi da fare in vari punti del Rio Piccolo; il Rio ha avuto un problema all’argine opposto qualche anno fa, sempre in zona via Impresa. I monitoraggi sono continui".

Marco Pederzoli