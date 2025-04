Leprotto imprigionato nella rete metallica. Salvato e messo in libertà

Leprotto imprigionato salvato da un agente della Polizia Locale. Ieri mattina, durante un normale sopralluogo, la pattuglia ha sentito dei versi striduli e acuti di dolore provenire da un campo. Volendo comprendere cosa stava attirando la loro attenzione e muovendo la loro curiosità hanno avviato ricerche, che hanno consentito di trovare un piccolo leprotto rimasto imprigionato in una rete metallica. Poco più avanti, una lepre adulta correva agitata, come se lo stesse cercando. Con delicatezza, il piccolo è stato liberato e messo a terra e a giudicare dalla velocità con cui ha raggiunto la mamma è tornato subito al sicuro. "Non sempre le nostre giornate si raccontano solo con regolamenti e controlli: a volte – è il commento del salvatore del leprotto - c’è spazio anche per gesti semplici che scaldano il cuore". Al. Gr.