L’era dei bus a idrogeno Entro i prossimi tre anni ne circoleranno dodici "Mezzi a emissioni zero"

Entro la fine del prossimo anno a Modena circoleranno i primi tre autobus alimentati a idrogeno e altri 9 seguiranno entro il 30 giugno 2026. Per rifornirli verrà realizzata, nelle adiacenze del deposito Seta di strada Sant’Anna, una specifica stazione di rifornimento di idrogeno per mezzi pubblici. Tutto questo sarà possibile grazie ai fondi assegnati al Comune di Modena – 8,2 milioni di euro – con una misura specifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) a favore delle città ad alto tasso di inquinamento: l’erogazione dei fondi è vincolata all’acquisto e messa in esercizio – entro la fatidica scadenza del 2026 - di nuovi mezzi pubblici urbani ad emissioni zero, nonché alla realizzazione delle relative infrastrutture di servizio.

"L’introduzione dell’idrogeno come vettore energetico nel trasporto pubblico costituisce un’importante innovazione tecnologica ed ambientale – spiega Antonio Nicolini, presidente di Seta – e l’investimento che il Comune di Modena ci garantisce grazie a fondi Pnrr si colloca perfettamente nel solco del nostro piano aziendale, che per il periodo 2021-2024 stanzia circa 100 milioni di euro, di cui 30 in totale autofinanziamento, per attuare nei bacini provinciali serviti un consistente rinnovamento delle flotte e delle infrastrutture di supporto. Questo con lo scopo di rendere sempre più efficiente, attrattivo e ambientalmente sostenibile il servizio di trasporto pubblico che offriamo all’utenza". Tra Modena, Reggio Emilia e Piacenza arriveranno complessivamente tra il 2021 e il 2024 oltre 310 nuovi autobus (di cui oltre 120 per il bacino di Modena), tutti caratterizzati da "importanti elementi di innovazione tecnologica ed elevata sostenibilità ambientale".

Nicolini assicura inoltre che "al momento non sussiste alcun timore connesso alla concreta fattibilità in relazione alle scadenze previste, pur così tassative e ravvicinate: siamo perfettamente in linea con i tempi di realizzazione previsti e riusciremo, quindi, a completare il progetto ed ottenere i fondi Pnrr". Grazie ai progetti messi in campo a Modena, dove si punta a realizzare una vera e propria ‘Hydrogen Valley’, si conta di utilizzare ogni anno per i mezzi pubblici 110 tonnellate di idrogeno, come stimato a febbraio 2022 nel corso di un workshop promosso dal Comune con la partecipazione dei principali soggetti del territorio interessati, dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess) a Snam Rete Gas, da Hera al Consorzio attività produttive, dall’Unimore a Democenter. Le 70 tonnellate rimanenti verranno destinate al mercato dell’autotrasporto e dei veicoli privati. Le 180 tonnellate di idrogeno destinate alla mobilità permettono un risparmio di 2 kton di anidride carbonica all’anno. Un progetto concreto che va avanti di pari passo con quello presentato da Hera e Snam, impegnate a realizzare un polo per la produzione di idrogeno verde nell’area della discarica esaurita di via Caruso grazie a un investimento di 19,5 milioni di euro da parte della Regione Emilia-Romagna, stanziato nell`ambito del Pnrr.

Paolo Tomassone